Neue Ideen sind gefragt, ob für ein innovatives Produkt, für eine neuartige Dienstleistung oder ein Verfahren. Die kreativen Köpfe dahinter können sich damit noch bis Ende Februar am Ideenwettbewerb des Landes beteiligen.

Der Ideenwettbewerb Rheinland-Pfalz geht in eine neue Runde: Bis zum 28. Februar 2022 können sich Schüler, Studierende, Mitarbeiter und Erfinder mit ihren kreativen Ideen bewerben. Gesucht werden innovative Produkte, neuartige Dienstleistungen oder Verfahren, die in einem Geschäftsfeld, Unternehmen oder Umfeld angesiedelt und in dieser Art noch nicht vorhanden sind. Darauf weist die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Südwestpfalz (WFG) hin.

Im internationalen Vergleich ist die Gründungskultur in Deutschland eher unterdurchschnittlich ausgeprägt. Ideen, Patente und potentielle Forschungsvorhaben bleiben zu oft in der Schublade liegen und werden nicht verwertet. Genau an dieser Stelle setzt der Ideenwettbewerb an mit dem Ziel, den Unternehmergeist und die Gründungskultur in Rheinland-Pfalz zu fördern und zu stärken.

Gute Ideen frühzeitig erkennen

WFG-Geschäftsführerin Miriam Heinrich ruft zur Teilnahme am Ideenwettbewerb auf: Innovative Ideen und potenzielle Neugründungen müssten frühzeitig erkannt und gefördert werden, beispielsweise auch durch kostenlose Vorträge und Seminare oder persönliche Beratungsgespräche, wie sie die WFG Südwestpfalz das ganze Jahr über anbiete.

Die eingereichten Ideen werden von einer unabhängigen Jury aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung bewertet und in einer öffentlichen Veranstaltung prämiert. Auf Landesebene erwarten die Teilnehmer Preisgelder in Höhe von bis zu 2500 Euro, bei den vier Regionalpreisen in Kaiserslautern, Koblenz, Mainz und Trier bis zu 500 Euro.