„Gut wird der Haushalt die nächsten hundert Jahre nicht mehr sein.“ Das sind harte Worte des Lambsborner Bürgermeisters Rudi Molter zur Finanzlage seines Dorfes. Am Mittwochabend (19 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus) soll der Gemeinderat den Haushalt für die nächsten beiden Jahre beschließen.

Die größte Investition wird der neue Dorfplatz samt Bushaltestelle sein. In Lambsborn soll nur das gemacht werden, was wirklich notwendig ist. So erklärt Bürgermeister Rudi Molter die Sparpläne, zu denen das Dorf aufgrund seiner prekären Finanzlage gezwungen ist. In den kommenden beiden Jahren ist als größte Investition die Umgestaltung der Ortsmitte geplant. Dort hat die Gemeinde das alte, verfallene Bauernhaus gekauft. Das soll abgerissen werden und einem kleinen Dorfplatz samt Bushaltestelle weichen. 40.000 Euro sind dafür im Haushalt eingeplant. Allerdings hofft Molter auf Förderungen durch das Dorferneuerungsprogramm. Die Anträge sind noch nicht durch, wenn es gut läuft, könnte Lambsborn jedoch bis zu 90 Prozent der 40.000 Euro zurückbekommen.

Zudem geht es um eine Steuererleichterung in Sachen Hundesteuer. Laut Molter ist geplant, dass Jäger, die ausgebildete Jagdhunde haben und die mit auf die Jagd nehmen, keine Hundesteuer mehr zahlen müssen. „Im Dorf sind davon aber nur ganz wenige Hunde betroffen“, fügt er hinzu. Das alte Feuerwehrgerätehaus am Dorfgemeinschaftshaus soll zudem in den Besitz der Gemeinde übergehen, laut Molter ist geplant, dort ein Lagerhaus einzurichten.