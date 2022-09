Der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land stehen Millionen-Investitionen ins Haus. Einige Feuerwehrgerätehäuser entsprechen nicht mehr den Anforderungen. Akuter Handlungsbedarf besteht in Hilst und Schweix.

Vor einem Jahr hat der Verbandsgemeinderat den Auftrag für eine Machbarkeitsstudie erteilt, in der die Möglichkeiten geprüft werden, wie es mit den beiden Feuerwehrstandorten in Schweix und Hilst weitergehen könnte. In Schweix ist die Feuerwehr in einer Garage und dem angrenzenden Gemeindehaus untergebracht, das jetzt zum Verkauf steht. In Hilst ist die Feuerwehr auf zwei Orte geteilt, für das zweite Fahrzeug gibt es keine Unterstellmöglichkeit. Das Landstuhler Planungsbüro Blanz hat nun die Möglichkeiten geprüft und die Ergebnisse im Verbandsgemeinderat präsentiert.

Eine Zusammenlegung der beiden Feuerwehreinheiten ist vom Tisch. Weder bei einem gemeinsamen Standort in einem der beiden Dörfer, noch bei einem in der Mitte der beiden Dörfer ließe sich die Einsatzbereitschaft innerhalb der vorgegebenen acht Minuten erreichen. „Aus meiner Sicht macht die Standortwehr keinen Sinn“, sagte Architekt Alexander Blanz. Dem stimmte auch Bürgermeister Klaus Weber zu. „Wenn wir die Einsatzzeit nicht einhalten können, ist es schwierig, die Wehren an einem Standort zusammenzuziehen“, sagte er.

In Hilst und Schweix fehlen Räume, etwa getrennte Sanitäreinrichtungen für Frauen und Männer, Lagerflächen, Umkleiden, Technikräume. Außerdem gibt es zu wenige Parkplätze für Einsatzkräfte. In Hilst gibt es keine großen Umbaumöglichkeiten, hier kommt nur ein Neubau in Frage. In Schweix soll das Gemeindehaus, das von der Feuerwehr mitgenutzt wird, verkauft werden. Ein Umbau wäre da fast genauso teuer wie ein Neubau neben der Grenzlandhalle. Der würde, wie in Hilst auch, rund eine Million Euro kosten.

Zunächst werden die Fraktionen über das Thema beraten, in einer weiteren Ratssitzung wird dann beschlossen, wie es weitergeht.