Lemberg soll 280.000 Euro aus dem Regionalen Zukunftsprogramm erhalten. Was mit dem Geld geplant ist.

Das Förderprogramm des Landes will die Gemeinde für die dringend nötige energetische Sanierung des Katholischen Kindergartens nutzen, der damit neue Fenster, Sonnenschutz und Beschattungsanlagen sowie eine neue Heizung bekommen soll. Die Gemeinde wünscht sich eine Hybridheizung, die neben einer Wärmepumpe noch über eine zusätzliche Wärmequelle verfügt. Im Haushalt sind dafür 80.000 Euro als Eigenanteil der Gemeinde vorgesehen. 105.000 Euro sollten aus dem Förderprogramm fließen und weitere Mittel erhofft sich Bürgermeister Martin Niebuhr (SPD) vom Landkreis.

Das Problem ist die Dreijahresfrist für die Umsetzung der Projekte, danach verfallen die Fördermittel. „Ein dreiviertel Jahr ist jetzt schon rum“, mahnte Thomas Nikolaus (FWG). Rudi Zimmermann (FWG) forderte eine Übersicht der Projekte und deren Umsetzungsstand. Die Sanierung des Kindergartens werde schnell gehen, versprach Niebuhr. Andere Projekte, beispielsweise die Anschaffung eines Beamers, seien schon erledigt. Niebuhr sicherte zu, in Ratssitzungen künftig über den Fortgang der Projekte zu informieren.