Am Sonntag, 23. Juni, vereinen sich drei Pfarreien für einen humanitären Kraftakt – den 33. Hungermarsch. Entwicklungsprojekte in Togo und Indien stehen im Fokus der Wohltätigkeitsaktion.

Die Pfarreien Maria Königin Rodalben, Heiliger Johannes XXIII. Waldfischbach-Burgalben und Heiliger Cyriakus Thaleischweiler-Fröschen veranstalten gemeinsam am Sonntag, 23. Juni, um 10 Uhr einen Gottesdienst in der Heilig-Kreuz-Kirche in Merzalben. Dieser Gottesdienst markiert den Start des 33. Hungermarsches. Die Veranstaltung mit sozialem Charakter setzt sich für Bildung und Entwicklung ein und soll Hunger und Krankheit in Togo sowie die Obdachlosigkeit und die Versorgung geistig erkrankter Menschen in Indien bekämpfen. Schirmherren des Hungermarsches sind Weihbischof Otto Georgens und Wolfgang Denzer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde.

Mit dem Motto „Gemeinsam für eine Welt, Zeichen der Hoffnung“ möchten die Organisatoren des Hungermarsches einen Beitrag zur Überwindung von Hunger, Armut und Krankheit leisten. Zu diesem Zweck haben sie Entwicklungsprojekte in Afrika und Indien ausgewählt. In ihrem Flyer betonen sie, dass sie die Verantwortung tragen, die Spenden direkt an diese Projekte weiterzuleiten: „Unsere Hilfe wird unmittelbar zur Überwindung der größten Not verwendet, und die Menschen sollen zur Eigeninitiative angeregt werden.“ Teilnehmerkarten für den 33. Hungermarsch sind in den beteiligten katholischen Pfarrämtern und bei der protestantischen Kirchengemeinde in Rodalben erhältlich. Mit der Karte können Spenden gesammelt und beim Hungermarsch abgegeben oder auf das Konto des Hungermarsches überwiesen werden. Es können Spendenquittungen ausgestellt werden.

Die zwei Projekte im Detail

Eines der beiden Projekte ist die Hilfe für schwerstbehinderte Kinder in Hiehatro, Togo, durch die Stiftung „Aimer La Vie“. Die Stiftung kümmert sich um die Betreuung schwerst- und mehrfachbehinderter Kinder und Jugendlicher, die ein sicheres Zuhause bei „Aimer La Vie“ gefunden haben. Der Jahresetat zur Unterhaltung der Hilfseinrichtung beträgt 35.000 Euro. Pfarrer Wolfgang Emanuel, ein ehemaliger Merzalber und Leiter der Pfarrei Heilige Elisabeth in Zweibrücken, engagiert sich als Nachfolger des Initiators der Stiftung „Aimer La Vie“ für dieses Großprojekt in Togo. Er besuchte kürzlich mit einer Delegation das Projekt, um sich einen Überblick der Lage dort zu verschaffen.

Ein weiteres Projekt ist das von Mutter Teresa im Jahr 1991 in Kerala, Indien, gegründete Heim für Obdachlose und Bettler, bekannt als „Herz Jesu Ashram“. Über 300 Bewohner, darunter Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus verschiedenen indischen Bundesländern und unterschiedlicher Religionen, finden hier Zuflucht. Kinder und Jugendliche erhalten die Möglichkeit, zur Schule zu gehen und bei der Arbeitssuche unterstützt zu werden. Außerdem werden geistig kranke Männer und Frauen betreut. Kontaktperson für die Unterstützung dieses Heimes ist Pater Pious Paul Oroplackal (Pfarrei Maria Königin, Rodalben). Nach dem Gottesdienst am 23. Juni findet eine Wanderung statt, die im Pfarrheim in Merzalben endet.

Info

Hungermarschkonto: Sparkasse Südwestpfalz, Iban DE82 5425 0010 0004 0010 01