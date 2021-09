„Die Hilfe für die Kinder und Jugendlichen in den chilenischen Heimen ist nicht leichter, aber notwendiger geworden“, stellt Karl Meyerer fest. Er ist der Sprecher des Hauensteiner „Freundeskreises“, der auch 2021 den Hungermarsch zugunsten chilenischer Kinderheime veranstaltet. Er firmiert diesmal als „Hungermarsch in schwierigen Zeiten: Leben mit Corona“.

Es ist die 42. Auflage der Aktion „Wandern für die andern – Kindern eine Zukunft geben“. Aber der nach wie vor nicht eingedämmten Pandemie sind einschränkende Vorgaben geschuldet. Statt des traditionellen Sternmarschs zum Winterkirchel aus Hauenstein, Dahn, Erfweiler oder Schwanheim wird es am Sonntag, 12. September, drei kleine Wanderrouten geben, deren Start und Ziel jeweils der große Vorplatz der Hauensteiner Christkönigskirche sein wird, wo um 11 Uhr der Abschlussgottesdienst gefeiert werden soll.

Corona vergrößert Not

Wie notwendig die Hilfe für die Kinderheime gerade in diesen Corona-Tagen ist, beschreibt Pater Rafael, der Präsident der Kinderheimstiftung „Hogares de Menores Verbo Divino, in seinem Schreiben an die Teilnehmer des Hungermarsches: „Die Pandemie macht uns immer noch Angst. Durch die Erfindung des Impfstoffs, so dachten wir, käme alles schnell in Ordnung.“ Aber diese Hoffnung habe getrogen: Die Pandemie sorge für zusätzliche Ausgaben für Hygienemaßnahmen. Und zudem hätten die „Geschäfte ihre Preise erhöht und einfach alles ist teurer geworden“. „Wir sind weiterhin auf eure wertvolle Unterstützung angewiesen“, schreibt Pater Raphael weiter. Und: „Wir wollen nicht zulassen, dass das Virus unsere Kinder in Armut stürzt.“ Der aus Togo stammende Priester bedankt sich in herzlichen Worten „für eure Großzügigkeit und Sorge um unsere Kinder und deren Zukunft.“

In den Heimen nehme man – auch als Corona-Folge – zunehmend ein verändertes Sozialverhalten der Kinder, die wegen Corona „zu lange wortwörtlich eingesperrt gewesen“ seien, wahr. In der Einladung zum Hungermarsch thematisiert denn auch der Freundeskreis die Situation der Kinder und Jugendlichen in Chile: „Sie leben in einer ungerechten Gesellschaft. Sie leiden unter Hunger, Armut, Gewalt und Härte. Sie leiden stumm, werden ruhiger, ziehen sich zurück, das Lächeln weicht einem ausdruckslosen Gesichtsausdruck.“ Und diese Kinder „brauchen uns. Wir sind ihre Hoffnungsträger. Deshalb organisieren wir wieder den Hungermarsch und bitten erneut um Ihre Spende“, heißt es dort.

Drei Wanderrouten

Die Organisation läuft in den engen Leitplanken der Corona-Verordnungen. Sie ließen die Hoffnung, sich wieder am Winterkirchel treffen zu können, platzen. Und sie machen auch das eigentlich geplante Benefizkonzert der Gruppe „Folks of Glen Queich“ unmöglich. Statt des Sternmarschs gibt es drei Wanderungen, die jeweils um 9.30 Uhr an der Christkönigskirche beginnen. Route eins führt über rund zwei Kilometer von der Ecke Pirminius- und Michaelstraße auf einem ebenen Waldweg oberhalb der Freiherr-vom-Stein-Straße zum DRK-Haus und von dort zurück zur Kirche. Rund vier Kilometer lang ist Route zwei, die über das Rauschloch zum Steinbruch und Maifelsen und zurück zur Kirche führt. Die Route drei zieht den Rauschlochweg hoch zum Wasserhochbehälter, folgt einen Kilometer dem „Sieben-Kehren-Weg“, ehe sie zum Maifelsen abbiegt. Diese Route ist sechs Kilometer lang.

Open-Air-Gottesdienst

Um 11 Uhr beginnt dann der Gottesdienst, der auf dem Rasen vor dem Westportal der Christkönigskirche gefeiert werden soll. Ihn zelebrieren Pater Raphael, der Hauensteiner Ortspfarrer Ulrich Nothhof und ein Mitglied des Pastoralteams Dahn. Musikalisch wird ihn die Hauensteiner Schola unter der Leitung von Jutta Seibel begleiten.

Die Teilnehmer am Gottesdienst müssen sich zur Kontaktnachverfolgung in Listen eintragen. Pro Tisch dürfen nur sechs Personen Platz nehmen. Zum Gottesdienst wird auch ein Fahrdienst eingerichtet. Wer zu Hause abgeholt werden möchte, kann sich bei Karl Meyerer, Telefon 06392/2905, anmelden.