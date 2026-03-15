Über die Einführung einer Hundesteuermarke diskutierte der Kleinsteinhauser Gemeinderat am Mittwoch. Die Gemeinde Contwig geht diesen Weg bereits.

Von Sarah Gable

Ob Marke oder nicht: Hundesteuer zahlen müssen die Besitzer sowieso. Ihren Hund dafür anmelden, das müssen sie auch. Die Kleinsteinhauser Ratsmitglieder waren sich am Mittwoch einig, dass jeder Bürger pflichtgemäß Hundesteuer zahlen sollte. Die Marke dient als zusätzlicher und sichtbarer Nachweis, dass ein Hund tatsächlich angemeldet ist. Der Halter bekommt die Marke, wenn er seinen Hund am Wohnort anmeldet, und sie ist erst zurückzugeben, wenn das Tier umzieht oder stirbt. Die Marken jeder Gemeinde sind in Form und Farbe gut zu unterscheiden. Die Anschaffungskosten wären mit 260 Euro für 500 Marken für die Gemeinde recht übersichtlich, für die Hundehalter fielen keine zusätzlichen Kosten an.

In Kleinsteinhausen gibt es fast 100 Hunde

Derzeit seien in Kleinsteinhausen 80 bis 100 Hunde gemeldet. Die Ratsmitglieder bezweifelten aber den Nutzen einer solchen Marke und fragten sich, ob sie sich tatsächlich rentiere. Außerdem kam die Frage auf, wie sich nachprüfen ließe, ob der Hund tatsächlich angemeldet ist, und wie fälschungssicher diese Marken wären. Um Verstöße zu entdecken und zu bestrafen, wäre die Gemeinde trotzdem auf Meldungen von Mitbürgern angewiesen, und die Sanktionen müssten durch das Ordnungsamt erfolgen. Die Gemeinde selbst hätte lediglich die Möglichkeit, im Amtsblatt auf die Anschaffung und die Tragepflicht der Marke hinzuweisen. Letztendlich sei man doch auf die Ehrlichkeit der Einwohner angewiesen.

Einen Mehrwert konnten die Ratsmitglieder der Hundesteuermarke nicht abgewinnen, im Gegenteil brächte sie noch einen bürokratischen Mehraufwand mit sich. „Wir sollen doch Bürokratie senken!“, warf Joachim Freyer ein. Der Rat fand, dass keine Änderung notwendig sei und lehnte die Marken mit sieben Gegenstimmen und drei Enthaltungen ab.