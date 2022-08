Auch beim 1979 gegründeten Hundesportverein (HSV) gab es nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder eine Veranstaltung: Mit seinem „Tag des Hundes“ am Wochenende erzielte der Verein einen vollen Erfolg.

„Es war wie an unseren besten Veranstaltungstagen“, freute sich Mitvorsitzende Gabi Lipps über eine mehr als zufriedenstellende Besucherresonanz. Die Fiffis, Wauwaus und Bellos hatten scheinbar auch ihre große Freude am Treffen mit ihren Artgenossen, das war sicht- und hörbar festzustellen. Kein Gerangel, nur schwanzwedelnde und lautstarke Begrüßung. Überhaupt war schnell festzustellen, dass die Vierbeiner, die an Hunderennen, Hindernisparcours und anderen Herausforderungen teilnahmen, sehr gut trainiert sind. Selbstredend gab es für Frauchen und Herrchen eine riesige Auswahl an Artikeln für ihre vierbeinigen Lieblinge. Die Verkaufsstände waren zahlreich bestückt.

Begeisterung gab es bei den Vorführungen der Welpengruppe, beim Doc-Dance und anderen Präsentationen mit den Hunden. Vorgestellt haben sich ein Team von Tier-Art aus Maßweiler und das Tierheim in Pirmasens. Alles in allem eine runde Sache für Veranstalter „Es ist alles super gelaufen. Ein großes Dankeschön an die Helfer,“ lobte Gabi Lipps, die gemeinsam mit Gabi Mandery den HSV mit weit über 500 Mitgliedern erfolgreich leitet. Der HSV ist somit mit einer der drei größten Ortsvereine.