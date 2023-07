Die Ministerin würde sich hier einschließen lassen, der Stadtbürgermeister verspürt Urlaubsgefühle. Bessere Komplimente konnte es kaum geben für die Hotelierfamilie Maus, die den Abschluss ihres jüngsten Millionen-Projektes feierte.

Es wird voll, prophezeit Hotelchefin Marion Maus am Nachmittag vor der Eröffnung der großen Einweihungsfeier. Zu Recht. 410 Gäste hatte die Hoteliersfamilie Maus neben Urlaubern für Montag zum Feiern eingeladen und sie kamen: Nachbarn, Kommunal- und Landespolitiker, Geldgeber und nicht zuletzt Mitarbeiter jener Unternehmen, die den Anlass zum Feiern geschaffen haben. Denn in den vergangenen fünf Jahren wurde im und am Vier-Sterne-Superior-Haus Pfalzblick permanent gearbeitet. Foyer und Empfangsbereich wurden neu gestaltet, zehn Doppelzimmer und sechs Suiten entstanden, ein Restaurant kam hinzu, ein Outdoor-Infinitypool, Zimmer im „Gartenflügel“ wurden an- und umgebaut, die Küche modernisiert. Allein seit 2018 flossen 25 Millionen Euro in das Dahner Wellness-Hotel.

Im laufenden Betrieb modernisiert

Das alles sei im laufenden Betrieb gestemmt worden, betonte Isabel Maus, die inzwischen mit ihrem Vater Manfred Maus die Geschäfte des Hauses führt. Zeitdruck, Unvorhergesehenes und manches Unerfreuliche – etwa täglicher Regen bei geöffnetem Dach – machten das Unterfangen nicht immer einfach. Umso mehr schätzten sie den Einsatz aller Beteiligten, die Geduld der Gäste und Nachbarn und das Durchhaltevermögen ihrer Mitarbeiter. Auf dem Erreichten ausruhen will sich die Familie freilich nicht. Die nächsten Pläne für die 55.000 Quadratmeter große Liegenschaft lägen schon in der Schublade, kündigt Isabel Maus an, ohne Genaues zu verraten.

Viel Lob für unternehmerisches Engagement

Tief beeindruckt vom unternehmerischen Engagement zeigte sich die Mainzer Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt. Als 2019 die vorangegangene Erweiterung für acht Millionen Euro, unter anderem mit dem Naturschwimmteich, eingeweiht wurde, war sie bereits dabei, damals als Staatssekretärin. Häufiger zu Besuch ist auch Gereon Haumann, der Präsident des rheinland-pfälzischen Hotel- und Gaststättenverbandes. Er stellte fest, dass er nirgendwo sonst so oft innerhalb kurzer Zeit Einweihungen feiern konnte wie in der Südwestpfalz, insbesondere im Dahner Felsenland. Im „Pfalzblick“ habe Familie Maus etwas geschaffen, was nicht kopierbar sei.

Die Hoteliersfamilie sei ein Vorreiter, bekräftigte Verbandsbürgermeister Michael Zwick mit Blick auf die positive Entwicklung des Tourismus im Dahner Felsenland. Und mehr: Was vom Team an die Gäste weitergegeben werde, sei „ein Stück Familie“, bescheinigte Landrätin Susanne Ganster den Gastgebern. Dass nicht nur Urlauber etwas vom Hotel haben, betonte Stadtbürgermeister Holger Zwick. Selbst Einheimische überkomme beim Blick aufs Hotel Urlaubsfeeling.

Pfalzblick Wald Spa Resort

An Ostern 1987 nimmt das Hotel Pfalzblick von Manfred und Marion Maus den Betrieb auf. Damals kommen Tagungsgäste, Geschäftsreisende und Wandergruppen. Zur Jahrtausendwende konzentriert sich die Familie auf Wellness. Vitalwelt und Ruhezone entstehen, 2011 eine Vinothek. 2012 wird das Haus ein Vier-Sterne-Superior-Hotel, 2018 zum „Pfalzblick Wald Spa Resort“ mit weiteren Wellness-Angeboten um das Element Wasser. Anfangs arbeiten dort 13 Menschen, heute 124. Manfred Maus führt den Betrieb nun gemeinsam mit Tochter Isabel Maus.