Das Thema Hortplätze sorgte in den letzten Monaten bei vielen Eltern in Rodalben für Kopfzerbrechen. Denn der Bedarf an Kinderbetreuung ist groß, das Angebot gering. Mit dem Erfolg der Petition „Schaffung von Hortplätzen in der Stadt Rodalben“ soll sich an dieser Situation nun etwas ändern.

Mit einer Sammlung von 788 Unterschriften übergab Katharina Müller die Petition an den Rodalber Bürgermeister Claus Schäfer. Einen ersten Zwischenerfolg konnte die