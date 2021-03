Gute Nachricht für alle Eltern in Heltersberg, Geiselberg und Schmalenberg. Die verfügbaren Hortplätze können für das kommende Schuljahr wieder nach Bedarf an Familien aus allen drei Orten vergeben werden. Die drei Ortsgemeinden haben sich über die Verteilung der Sachkosten geeinigt.

Ein Platz im Heltersberger Hort ist begehrt. Hier gibt es für Eltern und Kinder ein umfassendes Betreuungsangebot. Sechs Mitarbeiterinnen und eine Praktikantin kümmern sich um die Kinder. Auch in den Ferien. Bereits vor Schulbeginn, wenn Eltern früh arbeiten gehen müssen, besteht ein Betreuungsangebot. Das reicht bis in den späten Nachmittag inklusive Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung. Betreut werden Kinder aus der Grundschule Heltersberg, die die Klassen eins bis vier besuchen.

Kosten sind alleine nicht mehr zu schultern

Es zeichnete sich ab, dass die Plätze im Hort – 60 sind es bis dato – in absehbarer Zukunft nicht reichen. Es wurde diskutiert, auch mit den Eltern. Unter anderem wurden die Themen Ganztagsschule oder ein etwas umfassenderes Betreuungsangebot, wie es an der Grundschule Sickingerhöhe in Hermersberg praktiziert wird, ins Spiel gebracht. Die Ganztagsschule ist kostenfrei, das Angebot auf der Sickingerhöhe deutlich kostengünstiger als der Hort. Im Betreuungsumfang kann aber keine dieser beiden Lösungen mit dem umfassenden Hort-Angebot in Heltersberg konkurrieren. Deshalb war den betroffenen Familien daran gelegen, dass das Hortangebot im gewohnten Umfang weiter genutzt werden kann.

Da bis Ende 2020 die Ortsgemeinde Heltersberg alle Sachkosten für den Hort getragen hatte – die Einrichtung ist im Grundschulgebäude untergebracht – stand zur Diskussion, dass, wenn es keine finanzielle Lösung gibt, nur noch Heltersberger Familien einen Platz bekommen. Sollten dann noch Plätze frei sein die Geiselberger Kinder, da der Hort rechtlich dem Kindergarten Holzlandkniprse in Heltersberg zugeordnet ist, den die Kinder aus Heltersberg und Geiselberg besuchen. Weil Geiselberg bisher auch für den Kindergarten anteilig noch nie Sachkosten übernehmen musste, wurde auch dafür eine entsprechende Sachkostenbeteiligung vereinbart.

Seit 1975 gibt es das Hortangebot in Heltersberg und die Sachkosten sind im Laufe der Zeit auf rund 40.000 Euro jährlich gestiegen. Diese weiter alleine zu tragen, dazu war die Ortsgemeinde Heltersberg mit Blick auf ihre eigene Finanzlage nicht mehr in der Lage.

Gemeinden einigen sich auf Kostenverteilung

Der Ort, aus dem die Kinder kommen, spielte bei der Platzvergabe im Hort keine Rolle. Die spielt er auch künftig nicht. Rückwirkend zum Jahresbeginn 2021 übernehmen die Nachbargemeinden Geiselberg und Schmalenberg die Sachkosten anteilig. Verteilungsschlüssel ist die Zahl der Kinder aus dem jeweiligen Ort und die Zahl der Monate, in der das Hortangebot genutzt wird. Aus Schmalenberg werden das im kommenden Schuljahr neun, im Schuljahr darauf zwölf und noch mal ein Jahr später 15 Kinder sein, hatte zuletzt Schmalenbergs Bürgermeister Peter Seibert (WG Seibert) im Rat skizziert.

„Der Hort ist eine wichtige, eine ganz tolle Einrichtung“, sagte Seibert und ist sich darüber mit seiner Amtskollegin aus Geiselberg, Marika Vatter (FWG) und Heltersberg, Ralf Mohrhardt (SPD) einig. Das Bestreben eine Lösung zu finden, die Familien in allen drei Holzlandgemeinden gerecht wird, war bei allen Beteiligten erkennbar. Das habe für die Gemeinde Geiselberg nie in Frage gestanden, weil es wichtig für die Familien, für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist, hatte Marika Vatter deutlich gemacht.

Alle Räte stimmen zu

„Wenn wir der Vereinbarung zustimmen, können wir die Zahl der Plätze entsprechend gestalten und allen, die Bedarf haben, einen Platz sichern“, sagte Ralf Mohrhardt. Der Heltersberger Gemeinderat hatte der Zweckvereinbarung bereits im Dezember vergangenen Jahres zugestimmt. Auch in den Nachbargemeinden war noch im Dezember die Zustimmung geplant. Aber der durch Corona bedingte harte Lockdown kurz vor Weihnachten verhinderte die Präsenzsitzungen der Räte in Geiselberg und Schmalenberg. Zwischenzeitlich haben aber auch diese der Zweckvereinbarung zugestimmt. In Geiselberg geschah dies im sogenannten Umlaufverfahren. Vollzug meldete Marika Vatter, nachdem die Zustimmung erteilt wurde. In Schmalenberg sollte in einer Präsenzsitzung entschieden werden. Die konnte Ende Februar stattfinden. Auch hier gab es ein klares Votum, die Sachkosten anteilig zu übernehmen und das umfassende Hortangebot weiter zu ermöglichen.