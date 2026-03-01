Von der Klosterstadt Hornbach bis nach Dietrichingen sorgte der Pegelstand des Hornbachs Anfang vergangener Woche für Beunruhigung.

Das zuvor regenreiche Wochenende mit der noch vorhandenen Winterfeuchte im Erdreich hatte für den Wasserhochstand am Hornbach gesorgt. Die Regenpause ab Mittwoch hat jedoch ein weiteres kräftigeres Überschwappen des Bachlaufs verhindert, da keine zusätzlichen Wassermassen aus den Nebenbächen den Pegel weiter ansteigen ließen.

Trotzdem steht überall in den tieferen Mulden der Talaue schlammige Brühe. Weite Talbereiche sind eine einzige Seenlandschaft, wo sich Enten, Silberreiher und die Störche in der schmutzigen Badegelegenheit wohlfühlen.

Für Yves Renno vom Kirschbacherhof ist die Versumpfung der Talaue in dieser Jahreszeit fast eine Normalität. Nur die Schnelligkeit des Anstieges des Bachlaufes sei eine deutliche Veränderung gegenüber der Vergangenheit, was die Sache so unberechenbar und gefährlich mache – gerade für tiefliegende Gebäude ohne Schutzvorkehrungen.

Tierwelt erwacht

Eine Überflutung großer Wiesenflächen in dieser Jahreszeit wäre allerdings besser als im späteren Frühjahr, wenn sich das Gras schon kräftig entwickelt hat. Nur die Verschmutzung und das sich ablagernde Treibgut auf dem Grünland bringen unnötigen Arbeitsaufwand, damit die Wiesen wieder sauber sind, wenn die erste Mahd ansteht.

Bei den frühlingshaften Temperaturen am Mittwochnachmittag ist die Tierwelt aus dem Winterschlaf erwacht. Amseln, Stare, Rotkehlchen, Buchfinken, Drosseln und die ersten Feldlerchen haben kräftig geübt, um bald wieder den richtigen Ton für den Frühlingsgesang zu finden. Auch die ersten Zitronenfalter sind durch die Luft geschaukelt. Der Waidmann Jörg Lefebre aus Rieschweiler hat beobachtet, dass die Wildschweine ihre ersten Frischlinge geworfen haben. Der Frühling steht also vor der Tür.