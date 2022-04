Bitte Platz nehmen auf der neuen Nestschaukel: Die kleinsten Besucher des gemeindlichen Spielplatzes in Horbach können bei angekündigtem schönen Osterwetter sanft schaukelnd die Welt entdecken und die Sonne genießen. Der Spielplatz präsentiert sich frühlings-fit. Mitglieder des Horbacher Gemeinderates und des Karnevalsvereins haben den Spielplatz hergerichtet.

Es ist fast schon Tradition, dass sich einige Horbacher Räte nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch bei Arbeitseinsätzen für den Nachwuchs ins Zeug legen. In Horbach heißt dieser Tag kurz „Tag des Rates“. Dann heißt es, Arbeitshandschuhe an, Muskeln prüfen, ran an Schaufel, Rechen, Schraubenzieher und Schubkarre. Es wird geschaufelt, Gras gemäht, Rindenmulch verteilt. Bürgermeister Walfried Schäfer sitzt im gemeindlichen Multifunktionsfahrzeug und bringt das Gras auf dem Spielplatz auf eine gleichmäßige Länge.

Sohn Marcel, Laura Bold und Dieter Stemler schaufeln, damit der große Rindenmulchberg schrumpft und sich der Rindenmulch schön über den Platz verteilt. Dorthin, wo er benötigt wird.

Gemeinsam anpacken war das Motto der Helfer an diesem Samstag. Zu den Räten haben sich Horbacher Bürger gesellt, denen das Dorf und die Dorfgemeinschaft wichtig sind. „Einfach schön, dass es in dieser Welt, in der vieles aktuell traurig und schwierig ist, immer wieder Momente gibt, in denen einfach zusammen gelacht und angepackt wird“, sind sich Marcel Schäfer und Dieter Stemler beim Rindenmulch schaufeln einig. Ganz nebenbei wird auch noch die Frage geklärt, was die Vegetarier unter den Helfern bei der geplanten Stärkungspause essen können. Lyoner? Sicher nicht. Kurzerhand wird noch Käse organisiert.

Der Spielplatz verliert nicht nur sein Winterkleid und wird frühlingsfit gemacht, das Spieleangebot wird deutlich erweitert Dafür haben zwei junge Mamas aus Horbach gesorgt. Die hatten den Bürgermeister darauf hingewiesen, dass es auf dem Spielplatz, der ein beliebter Treffpunkt ist, kein adäquates Angebot für die Jüngsten gibt. Bei einem Hainbuchen-Pflanzeinsatz am Spielplatz wurde das besprochen. Es fanden sich Spender, die deutlich über 3000 Euro bereitstellten, um den Platz attraktiver zu gestalten: Nestschaukel, Federpendel in Form eines Fischs, neuer Sandkasten, Sitzbox für Kinder. Dem Spielspaß steht also nichts im Wege. Und wer seine grauen Zellen anstrengen mag, kommt auch auf seine Kosten: Das Schachspiel wurde reaktiviert. Neue Figuren wurden gespendet, denen in absehbarer Zeit auch noch übergroße Dame-Figuren folgen sollen.