Im Maßweiler Gemeindewald sollen dieses Jahr 590 Festmeter Holz eingeschlagen werden. Vom Verkauf verspricht sich der Förster Hermann Gries nach Abzug aller Kosten 2200 Euro Gewinn. Aber der Klimawandel bereitet Sorgen.

Rund 14.000 Euro wird das Fällen der Bäume in diesem Jahr nach Angaben des Försters kosten. Durch den Verkauf des Holzes soll ein Umsatz von 30.000 Euro erzielt werden. Abzüglich der Fällkosten bleiben demnach rund 16.000 Euro übrig. Davon, so rechnet Hermann Gries vor, gehen noch Ausgaben für die Waldpflege (1000 Euro), Waldbegründung (1000 Euro), Verkehrssicherung (500 Euro), Wegebau (1000 Euro) sowie Steuern und Versicherungen (4000 Euro) ab. Für Maßweiler bleiben am Ende also rund 2200 Euro auf der Habenseite übrig. Im Vergleich zu anderen Gemeinden sei dies ein positives Ergebnis, denn vielerorts spüle der Wald kaum Geld in die Gemeindekassen.

Der Gewinn könnte laut Forstamtsleiter Florian Kemkes sogar noch höher ausfallen – je nachdem, wie sich der Markt entwickelt. Nach einem krassen Verkaufstief vor einigen Jahren seien die Holzpreise stark angestiegen. „Der Holzmarkt ist aktuell so gut wie nie“, stellt Kemkes fest.

Baum kracht in einen Garten

Bereits die vergangenen Jahre sind für Maßweiler in Sachen Holzmarkt gut gelaufen. 2020 wurde ein Jahresergebnis von 74.000 Euro erwirtschaftet. Allerdings ist in diese Summe die Ausgleichszahlung für das Waldrefugium einzuberechnen. 2021 erhielt das Dorf zudem die Bundeswaldprämie – auch bekannt als Nachhaltigkeitsprämie. Für die Gemeinde gab es dadurch einmalig 12.000 Euro.

Allerdings sorgt sich Bürgermeister Herbert Semmet um mögliche Klimaschäden im Wald. So sei 2021 ein Baum nahe der Ringstraße umgestürzt und in einen Garten gekracht. Tatsächlich, so Förster Gries, hinterlasse der Klimawandel auch in Maßweiler bereits Spuren. Teilweise nehmen Buchen Schaden durch Trockenheit. Laut Kemkes’ Aussage haben vor allem die heißen und trockenen Sommer 2018 und 2019 den Bäumen zugesetzt. Obwohl die Buche bis tief ins Erdreich wurzelt, habe sie in diesen beiden Jahren wegen der langen Trockenperiode kaum Wasser aufnehmen können. Und auch die plötzliche Schneenacht vor wenigen Wochen hat Tribut gefordert. Am Kneisperberg, so Gries, seien mehrere Buchen unter den Schneemassen gebrochen.