Neun neue First Responder gibt es in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Bürgermeister Felix Leidecker (CDU) betraute sie kürzlich offiziell mit der Aufgabe.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Waldfischbach-Burgalben absolvierten in den letzten Monaten alle eine Sanitätsausbildung und sollen ihr Wissen künftig regelmäßig unter fachkundiger Anleitung weiter trainieren. Dem Engagement der ehrenamtlich tätigen jungen Leute ist es zu verdanken, dass die First Respondergruppe Heltersberg reaktiviert werden konnte und die First Responder in Schmalenberg weitere Unterstützung erhalten hat. Die Rettungskette kann nun außer in Schmalenberg auch in Heltersberg verdichtet werden.

Bürgermeister Leidecker, Wehrleiter Harald Bohl und der stellvertretende Wehrleiter Dominik Klingel bedanken sich bei den ehrenamtlichen Helfern und freuen sich, dass nun wieder im gesamten Holzland qualifizierte Ersthelfer vor Ort sind.

Info

First Responder Gruppe Heltersberg: Michael Lanoe, Frederik Lanoe, Julia Braun, Johanna Schwarzmüller, Jasmin Vatter, Oliver Martin, Dominik Vatter

Zugänge First Responder Gruppe Schmalenberg: Sven-Eric Ritter und Till Rheinheimer