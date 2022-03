Bei dem Brand einer Lagerhalle am Montag sind auch dort untergestellte Fahrzeuge beschädigt oder zerstört worden. Der Schaden wird laut Polizei inzwischen auf etwa eine halbe Million Euro geschätzt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.

Am Montag um 8.30 Uhr war der Brand der ehemaligen Industriehalle in der Eichelbergstraße gemeldet worden. Das Feuer griff laut Polizei auch auf ein benachbartes Grundstück über, wo ein Schuppen vollständig abbrannte. Ein Mann, der ein in der Halle abgestelltes Boot aus der bereits in Vollbrand stehenden Halle herausgezogen hatte, wurde leicht verletzt. In der Halle waren unter anderem Wohnwägen, Autos und Oldtimer abgestellt, die zum Teil erheblich beschädigt oder zerstört wurden. Der Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Ein Brandsachverständiger ist angefordert.

Die Feuerwehr war mit zirka 115 Einsatzkräften aus mehreren Orten im Einsatz. Zunächst mit Kräften aus Erlenbach, Erfweiler, Bundenthal, Schindhard und Dahn sowie mit der Drehleiter der Feuerwehr Bad Bergzabern. Wegen des enormen Brandes wurden nach Angaben der Feuerwehr Busenberg später noch Wehren aus Bruchweiler-Bärenbach, Rumbach und Nothweiler nachalarmiert. Da die Wasserversorgung vor Ort sehr schlecht gewesen sei, seien außerdem die Feuerwehren Rodalben und Annweiler mit ihren Tanklöschfahrzeugen alarmiert worden. Nach etwa zwei Stunden war der Brand unter Kontrolle.

Feuerwehr: Keine Gefahr für Bevölkerung

Um den Bedarf an Atemschutzgeräten und Atemschutzgeräteträgern für die umfangreichen Nachlöscharbeiten zu decken, wurden noch die Kreisatemschutzkomponenten sowie die Feuerwehren aus Fischbach, Ludwigswinkel, Hirschthal, Wernersberg und Vorderweidenthal alarmiert. Um die Verpflegung der Einsatzkräfte kümmerte sich eine Katastrophenschutzeinheit des Landkreises. Neben dem Rettungsdienst war außerdem die Sanitätsbereitschaft Feuerwehr des DRK Dahn vor Ort. Für die Bevölkerung hat laut Feuerwehr aber zu keinem Zeitpunkt eine erhöhte Gefahr bestanden; Gefahrstoffmessungen seien regelmäßig erfolgt.

Da die Brandursache noch nicht feststeht, bittet die Polizei Zeugen oder Hinweisgeber, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter Telefon 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.