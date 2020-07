Obwohl das Hoffest des Vereins „Hoffest hilft Helfen“ aus Lambsborn wegen des Coronavirus abgesagt werden musste, spendet der Verein an fünf soziale Projekte.

Die Spendengelder stammen laut Vereinsmitglied Caroline Müller aus Rücklagen vom Hoffest 2018 und betragen insgesamt 6000 Euro.

Die Projekte erhalten Beträge zwischen 400 und 800 Euro. Nur das brasilianische Projekt „Comviva“, welches sich um Straßenkinder kümmert, erhält 1200 Euro. Es soll auch noch ein sechstes Spendenziel dazukommen, die Kontaktaufnahme war bisher noch nicht erfolgreich.

Die Spenden gehen an „First Responder“, „Comviva“, den Evangelischen Gemeindedienst in Kaiserslautern, die Frauengruppe aus dem Marienheim der Caritas in Kaiserslautern und die Kinderhilfe Saar.

Als Ersatz für das Hoffest bietet der Verein eine dreitägige Kinderferienaktion an, die vom 27. bis 29. Juli stattfinden wird. Mehr Informationen dazu gibt es bei Caroline Agne, Email c.agne@kabelmail.de, Telefonnummer 017656812470.