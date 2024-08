Am Wochenende wird auf dem Kartoffelhof Gortner zum neunten Mal Hoffest gefeiert. Veranstaltet wird es vom Verein „Hoffest hilft helfen“, der den Erlös an drei Projekte verteilen wird. Am Sonntag gibt es auch einen Bauern- und Handwerkermarkt.

Erstmals wurde das Hoffest in Lambsborn im Jahr 2003 gefeiert. Es wird aber nicht von Familie Gortner veranstaltet, um die eigene Kasse aufzubessern, sondern um anderen zu helfen. Deshalb wurde 2008 der eingetragene Verein „Hoffest hilft helfen“ gegründet. Der stellt sicher, dass der jeweilige Festerlös an soziale und gemeinnützige Projekte gespendet wird. An diese wurden bisher 60.000 Euro verteilt. Jedes Jahr wird der Erlös an drei Projekte verteilt. Dabei achtet der Verein darauf, dass immer wieder etwas für die Dorfjugend getan wird.

So unterstützt er zum Beispiel die einst nur alle zwei Jahre angebotene Kinderferienaktion in Lambsborn, die nicht nur vom Spendengeld, sondern auch von der organisatorischen Teilnahme einiger Vereinsmitglieder profitiert. Seit der Corona-Pandemie wird die Aktion sogar jährlich angeboten. Die Kinder kommen nicht nur aus Lambsborner, sondern auch aus den umliegenden Dörfern.

Wohin die Spenden gehen

Auf der Internetseite des Vereins ist detailliert aufgelistet, wer und was mit dem Hoffestgeld unterstützt wurde, etwa das Straßenkinderprojekt Comviva in Brasilien. „Dorthin sind alleine 15.000 Euro gegangen“, erzählt Christine Gortner. Dort werden Streetwork, Berufsorientierung samt Schule, Mittagessen und Hausaufgabenhilfe sowie eine Kindertagesstätte und ein offener Vollzug für Strafgefangene angeboten. Comviva unterstützt 250 Jugendliche im Alter von acht bis 18 Jahren.

Wie kam „Hoffest hilft helfen“ dazu, ein solches Zentrum zu unterstützen? „Durch meine Nichte Luisa Hengesbach, die hat da mal ein soziales Jahr absolviert“, erzählt Gortner.

Es gibt daneben zahlreiche weitere regionale Organisationen, die vom Hoffest profitieren, darunter der Klinikclown der Kinderhilfe Saar, der First Responder in Lambsborn und der Bürgerbus der Arbeiterwohlfahrt Bruchmühlbach-Miesau, den auch Lamsborner in Anspruch nehmen dürfen.

Was beim Hoffest geboten wird

Los geht es am Samstagabend, 17. August, um 19.30 Uhr. Dazu gibt es Livemusik von Take Five. Der Sonntag steht dann im Zeichen des Tages des offenen Hofes. Der beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst. Früh- sowie Dämmerschoppen sind angesetzt. Dazu kommen die Musikvereine aus Martinshöhe und Hauptstuhl sowie die Ohmbachtaler. Zum Ausklang spielt Toni Dancer.

Am Sonntag gibt es auch einen Bauern- und Handwerkermarkt, eine Hüpfburg und eine Teddyklinik für Kinder sowie um 14 Uhr das Clowntheater Zopp & Co. Hausgemachte Speisen und selbstgebackener Kuchen werden angeboten.