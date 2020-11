Sehr vorsichtig ist die Hauensteiner Pfarrei beim Blick auf Weihnachten. Aber Pfarrer Ulrich Nothhof kann sich vorstellen, dass in der Kirche gefeiert werden kann.

„Wir gehen ganz vorsichtig davon aus, dass die Gottesdienste an Weihnachten wie in den vergangenen Jahren stattfinden können“, beschreibt Pfarrer Ulrich Nothhof auf Anfrage die Weihnachtsplanungen der Pfarrei St. Katharina Hauenstein mit Lug und Schwanheim. „Das ist unsere große Hoffnung. Aber wir müssen befürchten, dass alles ganz anders kommt“, schränkt er ein.

Aktueller Stand sei, dass sowohl die Krippenfeier am Nachmittag des 24. Dezember als auch die Christmette am Heiligen Abend mit reduzierter Teilnehmerzahl und unter Einhaltung der Abstandsregeln in der Christkönigskirche stattfinden soll. Auch die Hirtenmesse am frühen Morgen des 25. Dezember könne stattfinden, wenn sich keine weitere Verschärfung der Hygieneregeln ergäbe. Der Pfarrer geht davon aus, dass rund 70 Personen den Gottesdiensten beiwohnen könnten.

Feiern ohne Gesang

Die Gottesdienste müssten ohne Gesang gefeiert werden. Man denke daran, dass sich eine kleine Schola bildet, die die Christmette musikalisch begleitet. Geplant sei derzeit auch, dass man sich nach der Christmette im Freien trifft, um gemeinsam das traditionelle „Stille Nacht“ zu singen. Ein Live-Stream, wie er zur Osternacht gesendet wurde, sei noch nicht konkret geplant, aber durchaus möglich.

Für den Fall, dass keine Gottesdienste möglich sein werden, plane das Pastoralteam einen „Hausgottesdienst“, der in gedruckter Form den Familien zur Verfügung gestellt werden soll.