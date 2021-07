Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben wird, wie angekündigt, direkte finanzielle Hilfe in der von der Hochwasserkatastrophe massiv betroffenen Verbandsgemeinde Adenau leisten. Dazu stellt die Verbandsgemeinde ein Spendenkonto bereit.

„Uns ist wichtig, dass das Geld vor Ort ankommt, ohne Abzug. Wir stehen mit der Verbandsgemeinde in Kontakt und wissen so, dass das Geld wirklich allen Bürgern in der vom Hochwasser betroffenen Verbandsgemeinde zugute kommt“, erläuterte Verbandsbürgermeister Lothar Weber (SPD) die Entscheidung.

Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben selbst will 10.000 Euro spenden. Dem Vorschlag Webers stimmte der Verbandsgemeinderat einstimmig zu. Jetzt muss nur noch die Aufsichtsbehörde ja sagen. Sollte diese nur eine Spende in geringerer Höhe erlauben, wird zumindest bis zu diesem Betrag gespendet.

Wer der Verbandsgemeinde Adenau helfen will, zu der unter anderem die extrem hart getroffene Gemeinde Schuld gehört, kann auf das Spendenkonto einzahlen. Wichtig ist die Angabe des Verwendungszwecks „Katastrophenhilfe Hochwasser“. Das Geld, das eingeht, „stellen wir der betroffenen Verbandsgemeinde ganz sicher in der eingezahlten Höhe zur Verfügung“, unterstrich Weber.

Spendenkonto

Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, Sparkasse Südwestpfalz, IBAN DE85 5425 0010 0050 0004 62, Verwendungszweck: „Katastrophenhilfe Hochwasser“.