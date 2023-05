Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast 400 Kräfte von Feuerwehr und Katastrophenschutz halfen in den vergangenen Monaten im Ahrtal. Der Kreis Südwestpfalz will die Schutzmaßnahmen in seinen vom Hochwasser gefährdeten Gebieten entlang des Schwarzbachs und des Hornbachs verbessern.

Am Montag endete die ständige Besetzung der Feuerwache Bad Neuenahr-Ahrweiler durch Kräfte aus dem Zuständigkeitsbereich der Leitstelle Südpfalz. An der Sicherstellung des Brandschutzes