Der Bechhofer Verkehrsverein sammelt für das Weingut Erwin Riske in Dernau an der Ahr. Das berichtet der Verein in einer Pressemittelung. Das Weingut sei stark von der Hochwasserkatastrophe getroffen worden.

Hunderte Weinflaschen sind zerstört, andere völlig verdreckt und nur noch mit Verlust zu verkaufen, obendrauf kommt die völlig zerstörte Infrastruktur. Der Bechhofer Verkehrsverein sammelt ab sofort für das Weingut Erwin Riske in Dernau an der Ahr. Es ist vorerst das erste Objekt, dass sich der Verein als Spendenziel ausgesucht hat. Aber: Das Weingut gebe Spenden auch weiter, wenn die Not andernorts noch größer ist, so die Pressemitteilung. Sollten genug Spenden zusammenkommen, soll in rund vier Wochen ein weiteres Projekt unterstützt werden.

Spendenkonto:

Iban: DE26 5425 0010 0079 0159 70, Sparkasse Südwestpfalz, Kennwort: „Spende Hochwasserkatastrophe“.