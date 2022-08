Das Fest der Moosalbtaler Blasmusik an der Geiselberger Mühle war Samstag und Sonntag wieder mal ein Publikumsmagnet

„Zugabe, Zugabe“. Dieser immer wieder lautstark erhobenen Forderung kamen am Samstag und Sonntag auf dem Festplatz am Musikzentrum an der Geiselberger Mühle die zahlreichen Musiker und Musikerinnen gerne nach. Die Moosalbtaler Blasmusik hatte zu ihrem beliebten Mühlenfest geladen und alle kamen. Freie Plätze hatten im großen Biergarten vor der Werner-Könnel-Bühne oft Seltenheitswert. Die Kombination aus zwei Tagen Unterhaltungsmusik, leckerem Essen, einer abwechslungsreichen Getränkekarte und bestem Sommerwetter erwies sich einmal mehr als Besuchermagnet.

Auch die musikalischen Gäste nutzten gerne die Gelegenheit sich nach ihren Auftritten und den geforderten Zugaben noch auf dem Platz aufzuhalten und die Musik der Kollegen zu genießen. Das schöne Wetter bot am Sonntag vielen Besuchern Gelegenheit, um den Festplatz per Fahrrad oder zu Fuß anzusteuern. Auf dem Weg zwischen Horbach und Steinalben herrschte zeitweise Hochbetrieb. Parkplatzprobleme gab es deshalb nicht. „Wir sind absolut zufrieden, der Besuch war wieder richtig gut“, freute sich der Vorsitzende der Moosalbtaler, Winfried Krämer, bereits gestern Nachmittag, als pünktlich zur Kaffeezeit noch mal viele die Gelegenheit nutzten, um zum Festplatz zu kommen und sich die Zeit sowohl musikalisch wie auch kulinarisch zu versüßen.