Ab Montag muss man in Rheinland-Pfalz in Geschäften und in Bussen und Zügen Gesichtsmasken tragen. Solche näht Sandra Schürer aus Walshausen. Sie hat nun allerdings Angst, dafür eine teure Strafe zu bekommen.

Der Grund ihrer Angst: Medienberichte, wonach Verbände und sogenannte Abmahn-Anwälte reihenweise Briefe an Menschen wie Schürer rausschicken, da selbstgenähte Masken nicht unter dem Begriff „Schutzmaske“ verkauft werden dürfen. „Die Masken bieten halt keinen richtig medizinischen Schutz. Und das ist eben der Punkt“, sagt Schürer. Es gibt allerdings mittlerweile auch Berichte, dass die große Abmahnwelle nur ein Gerücht sei. Die Walshauserin hat dennoch reagiert und verkauft ihre Masken nicht mehr mit dem Titel „Mundschutz“. „Einen gewissen Schutz bieten die Masken aber trotzdem. Sie sind einerseits ein Spuckschutz, andererseits helfen sie aber auch dabei, dass man sich nicht immer ins Gesicht fasst“, findet sie.

„Man darf die Masken nicht mit dem Wort ,Schutz’ betiteln, da die selbstgenähten Masken eben nicht den medizinischen Schutz bieten“, erklärt auch der Zweibrücker Anwalt Thomas Traub von der Kanzlei Juratum. Mögliche Namen seien Gesichtsmaske, Mund-Nasen-Bedeckung und ähnliche Begriffe. Der Begriff Schutz sollte vermieden werden – „das suggeriert immer eine medizinische Verwendung“, sagt Traub. Der Rechtsanwalt weist überdies noch darauf hin, dass man nicht so einfach Gesichtsmasken herstellen und verkaufen kann. So gebe es noch andere rechtliche Einschränkungen, etwa dass man ein Gewerbe anmeldet und Hinweise zu den verwendeten Textilien gibt.

Sandra Schürer hat ein Gewerbe angemeldet, vor der Corona-Krise hat sie neben ihrem Hauptberuf auch als Tragetuchberaterin für junge Mütter gearbeitet. Über die Osterzeit hat Schürer aufgrund einer Krankheit zwar nicht gearbeitet, davor hat sie in eineinhalb Wochen aber knapp 80 Masken genäht. „Wenn man da einmal ein Schnittmuster und den Bogen raus hat, geht das ganz schnell“, so Schürer. Eine Maske kostet bei ihr zwischen drei und fünf Euro, damit mache sie aber keinen Gewinn. Einen Internet-Shop hat sie nicht mehr. Sie verkauft die Masken direkt.