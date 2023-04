Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der historische Bildkalender für 2021 mit Fotos des Chronisten Karl Kissel liegt vor. Er zeigt Landschaften, Ortsbilder und Szenen, die heute ganz anders aussehen und die sich mancher nur schwer vorstellen kann.

So zeigt der Kalender beispielsweise das Reisen in den Jahren von 1907 bis 1911 mit der Post-Pferde-Kutsche zwischen Dahn und Bad Bergzabern, bevor die Wieslauterbahn in Betrieb ging. Auf dem Titelbild ist das