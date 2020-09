Ein Riesenspaß, verbunden mit Wissen über eines der wichtigsten Nahrungsmittel, ist die alljährliche historische Kartoffelernte der Oldtimertraktor- und Landmaschinenfreunde Höheinöd (Traktorfreunde). Die Kinder aus Kita und Grundschule ernten stets die Kartoffeln, die sie zuvor ausgebracht und beim Wachsen begleitet haben. Bedingt durch die Corona-Pandemie fällt die gemeinsame Kartoffelernte in diesem Jahr aus.

Neue Kartoffeln sind heiß begehrt. Die Knollen, die die Traktorfreunde auf dem Acker „In den Bahngärten“ in Höheinöd ausgebracht haben, haben sich gut entwickelt. „Mitte September werden sie erntereif sein“, sagt Walter Fuchs. Mit den Kindern im Ort wäre in früheren Jahren schon längst der Termin zur gemeinsamen Ernte vereinbart worden, verbunden mit einem Feldgottesdienst und gemeinsamem Grumbeerbrode. „Aber in diesem Jahr müssen wir auf diese Tradition, die wir seit mehr als zehn Jahren pflegen, leider verzichten. Bedingt durch die Corona-Pandemie ist das alles dieses Jahr nicht möglich“, bedauert Fuchs.

Zehn Zentner Saatkartoffeln

Für das Kartoffelerntefest wären zahlreiche Auflagen zu beachten gewesen, die mit der Hygieneverordnung des Landes einhergehen. Es hätte unter anderem zweier transportabler Toilettenhäuschen am Acker bedurft, und – eine der größten Herausforderungen – fließendes Wasser hätte vorhanden sein müssen. Der Aufwand, um die Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten, wäre laut Fuchs enorm gewesen. Angesichts der Auflagen wären Unbeschwertheit und Spaß auf der Strecke geblieben, glaubten die Traktorfreunde. Dennoch hoffen alle, dass es im kommenden Jahr wieder heißt: „Ran an die Kartoffeln“. Und zwar gemeinsam.

Corona hin oder her: Zehn Zentner Saatkartoffeln waren im Frühjahr in Erwartung des gemeinsamen Erntefestes ausgebracht worden und sind gediehen. Mitte September werden die Traktorfreunde die Pfälzer Grumbeere mit ihrem historischen Kartoffelernter aus der Erde holen, auflesen und in Säcke verpacken. Dazu wären aber, weil die Kinder nicht helfen können, noch ein paar Hände erforderlich. Mitglieder, Freunde und Gönner sind eingeladen, bei der Ernte tatkräftig anzupacken. Wer neue Kartoffeln haben möchte, kann sie bereits bei den Traktorfreunden bestellen.

