Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die kalten Tage Mitte Februar haben die Restarbeiten am Themenweg „Auf Schusters Rappen“ etwas ausgebremst, aber in der laufenden Woche sollen weitere Arbeiten erledigt werden. Eine schöne Idee am Rande: Historische Fotos, die entlang des Themenwegs platziert werden, sind in dieser Woche zunächst im Hauensteiner Seniorenheim ausgestellt.

Im Laufe dieser Woche sollen, so informierte der Ortschef Michael Zimmermann über den vom Dahner Planungsteam Südwest vorgelegten Zeitplan im Hauptausschuss, die Edelstahlschilder aufgestellt