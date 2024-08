Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben weist nun mit Schildern an Gassi-Routen bei Maßweiler und Schmitshausen daraufhin, dass Hunde anzuleinen sind. Eine Leinenpflicht ist richtig und sollte überall gelten.

Selbst wenn Wauzi noch so gut hört, er ist und bleibt als Hund ein Tier. Ein falscher Moment, eine falsche Begebenheit und Wauzi ist nicht mehr Wauzi, rennt weg, fällt jemanden an, hetzt ein Wildtier. Das geht nicht. Gerade auf Feldwegen und im Wald , wo überall Reh- und Schwarzwild lebt, hat ein Hund an der Leine zu bleiben. Zudem kann nie ausgeschlossen werden, dass ein freilaufender Hund nicht einen anderen an der Leine anfällt, ihn verletzt oder gar tötet. Und es gibt genug Menschen, die Angst vor Hunden haben. Aus Respekt vor ihnen gehören Hunde an die Leine.