Die Verbandsgemeinde greift nun in Maßweiler und Schmitshausen in Sachen Anleinpflicht durch: Neue Hinweisschilder sollen Gassigänger an beliebten Spaziergänger-Routen darauf aufmerksam machen, Hunde anzuleinen.

Eine Leinenregelung gibt es in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben seit Dezember 2015. An beliebten Gassi-Routen in Maßweiler und Schmitshausen hat die Verwaltung nun durchgegriffen: