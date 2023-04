Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn es so etwas wie den Garten Eden gibt, dann ist er in der Kirchgartenstraße 27 in Vinningen zu finden. Daniela Nagel und Christian Hofmann sind die Besitzer des Idylls. Am Sonntag, dem „Tag der offenen Gartentür“, können sich interessierte Gartenliebhaber ein Bild vor Ort machen.

Beim Besuch der RHEINPFALZ laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Unkraut jäten, Schnecken sammeln, düngen, wässern, Hochbeete bauen, Rindenmulch erneuern und vieles mehr ist