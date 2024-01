In der Weihnachtszeit zeigt sich die Menschlichkeit in ihrer vollen Pracht. Das beweist Ludwig Heims Uganda-Hilfe. Doch das Projekt funktioniert auch außerhalb der Adventszeit.

Im Dezember berichtete DIE RHEINPFALZ, dass das begehrte Ultraschallgerät für die Kinderkrankenstation in Uganda im Wert von 7000 Euro dank eines Einzelspenders angeschafft wurde. Und nun zeigten viele kleinere finanzielle Unterstützungen, wie eine große Summe von 40.000 Euro in kurzer Zeit zusammenkommen kann. Ludwig Heim ist für jeden gespendeten Euro, der für die gute Sache verwendet wird, sehr dankbar. „Und unsere Schwester Maria in Uganda ebenso,“ betont der Hilfsprojekt-Initiator.

Im Dezember berichtete Ludwig Heim, dass dank dieser Spenden mittlerweile drei Jungs ein Internat in Hoima besuchen können. Jetzt überwies ein Förderer des Hilfsprojektes „Kinderhospital in Uganda“ 5000 Euro mit dem Verwendungszweck „Schulgeld für drei Buben für ein Jahr“. Überrascht war Heim auch von einer weiteren Einzelspende für sein Uganda-Projekt. Besucher des Lichterfestes in Münchweiler hatten seinen Stand besucht, sich seine kleinen Ölgemälde, aber auch die ausgelegten Informationsbroschüren zum Projekt angesehen und mit ihm ein Gespräch geführt. Einige Tage später seien 2500 Euro auf dem Konto gewesen, schildert Heim der RHEINPFALZ.

Heim: Projekt funktioniert

Natürlich sei das schon besonders, solche größeren Spenden zu erhalten. Aber der Münchweilerer betont: „Aber es sind die vielen Spenden über 20, 50 oder 100 Euro, die dann die stattliche Summe ausmachen. Ohne diese vielen Unterstützer wären Schwester Maria und ich niemals so weit gekommen.“ Natürlich seien die Menschen in der Weihnachtszeit besonders aufmerksam auf Hilfsprojekte. „Offensichtlich sehen die Leute, dass mein Projekt funktioniert,“ freut sich Heim. Auch zu seinen Vorträgen kämen immer mehr Interessierte.

Das Geld werde komplett für das Hilfsprojekt verwendet, das aus der eigentlichen Krankenstation sowie einer Schweine-, Hühner- und Ziegenzucht besteht. Neben den beiden Krankenschwestern sind ein Nachtwächter sowie eine Schweinehirtin fest angestellt. In Teilzeit arbeiten ein Buchhalter, der sich auch um die Besorgung der Medikamente kümmert, und eine Putzfrau. Außerdem kommen zweimal wöchentlich ein so genannter Clinic-Officer und ein Laborant. „Für ihn rechnen wir mit zirka 300 Euro Gehalt und nochmal 200 Euro für die Miete. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das stemmen können“ hofft der Münchweilerer.

Info

Spendenkonto bei der VR-Bank Südwestpfalz; Iban: DE50 5426 1700 0005 1146 08