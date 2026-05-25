In der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land gibt es mehrere Premiumwanderwege. Für die ist die VG zuständig. Was, wenn Dörfer und Vereine investieren wollen?

Für Bau und Unterhaltung von Premium- und Themenwanderwegen ist die Verbandsgemeinde zuständig. 20.000 Euro sind dafür laut Verbandsbürgermeister Klaus Weber jährlich im Haushalt eingestellt. Im Grundsatz haben die Ortsgemeinden nichts mit der Aufsicht über Premium- und Themenwanderwege am Hut. Nun aber plant man in Kröppen, die Hexenfelshütte zu sanieren. Die liegt ganz in der Nähe eines Premiumwanderweges. So kam die Anfrage auf, ob die Verbandsgemeinde Geld dazugibt.

Weber lobt es grundsätzlich, wenn Gemeinden und Vereine solche Projekte durchführen. In Webers Heimatdorf Bottenbach ziehe man ebenso an einem Strang, wenn vor Ort eine alte Hütte modernisiert werden soll – aktuell etwa die Heinrichhütte, demnächst das Wasserhaus im Lambachtal. In der Verwaltung kam so die Idee auf, bei Fällen wie jetzt in Kröppen 20 Prozent der Kosten, jedoch maximal 1500 Euro, beizusteuern. Im Verbandsgemeinderat gab es von den Fraktionen Anmerkungen dazu.

Hilfe für Ortsgemeinden und Vereine

Harald Hatzfeld (SPD) findet die Förderung prinzipiell gut, verweist gleichzeitig aber auf die angespannte Haushaltslage der VG. Philipp Andreas (CDU) bemerkte, dass nicht jedes Projekt ad hoc gefördert werden solle: „Wie viel Kosten kommen dann insgesamt auf uns zu? Das können null Euro oder 100.000 Euro sein.“ Weber beschwichtigte: Die Fördergelder würden nur im Rahmen des verfügbaren Haushalt-Budgets ausbezahlt. Und man könne ergänzen, dass Ortsgemeinden und Vereine ein Jahr im Voraus den Antrag stellen müssen, sodass die Kosten in den Haushalt einkalkuliert werden können.

Rosario Kindlein (AfD) lobte die Idee. Derzeit hätten die Bürger seiner Ansicht nach ohnehin mit steigenden Lebenshaltungskosten zu kämpfen, könnten sich nur noch selten einen Urlaub leisten. Kostenfreie Freizeitangebote in der Region, die auch den Tourismus ankurbeln, seien für ihn eine gute Sache. Letztlich stimmte der Verbandsgemeinderat den neuen Förderrichtlinien einstimmig zu – allerdings mit zwei Bedingungen: Nur Ortsgemeinden und Vereine dürfen Geld beantragen und die Anfrage muss im Vorjahr gestellt werden.