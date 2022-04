Der Judoclub Schindhard hat im vergangenen Jahr neben der Trainingshalle eine sogenannte Calisthenics-Anlage aufgestellt. Die Ortsgemeinde Schindhard ergänzt die neue Sportstätte um einen Basketballkorb.

„Es ist mit einem „Trimm-dich-Pfad“ zu vergleichen. Nur ist die Calisthenics-Anlage auf einem kleineren Platz zusammengefasst“, erklärt Dirk Biehler den für manche vielleicht fremd klingenden Namen. Die Idee dazu sei von den Jungspunden des Vereins gekommen, wie der Vorsitzende des Judoclubs selbst sagt. Wegen Corona habe man lange Zeit nicht in der Halle trainieren können, weshalb man nach einer Alternative gesucht habe. Die wurde mit der Calisthenics-Anlage im Außenbereich gefunden.

Der Verein trainiert zwar aktuell wieder, die Anlage gerät deshalb aber nicht in Vergessenheit. Ganz im Gegenteil. Die neue Sportstätte soll nun sukzessiv in das bestehende Judotraining eingebaut werden. An ihr können Übungen durchgeführt werden, die den gesamten Körper mit dem Eigengewicht trainieren. Dazu gehören beispielsweise Klimmzüge und Liegestütze mithilfe der Geräte. Während der Trainingszeiten des Judoclubs sei die Anlage für den Verein reserviert, dürfe aber ansonsten von jedem jederzeit gerne genutzt werden, so Biehler. Demnächst soll es auch eine Beschilderung mit QR-Codes geben, die man mit dem Handy abscannen könne und dann zu Workout-Plänen weitergeleitet werde. Außerdem werde man noch eine Sitzgruppe aufstellen, bei der man während des Schwitzens seine Sachen abstellen könne.

Verein investiert 20.000 Euro

Mitte Mai möchte der Verein die neue Sportanlage offiziell einweihen. „Quasi als Wiederauftaktveranstaltung“, sagt Dirk Biehler. Die Anlage hat zirka 20.000 Euro gekostet und wurde durch einen Eigenanteil und durch Fördermittel finanziert. Entworfen wurde sie von den Ideengebern selbst. Sie ist damit ein wahres Unikat.

Seit Oktober steht sie auf der Grünfläche gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus und wird schon fleißig genutzt. „Der Platz am Dorfgemeinschaftshaus war schon immer sehr beliebt bei der Dorfjugend“, erzählt Ortsbürgermeister Tobias Herberg. Jugendliche aus dem Dorf seien vor Kurzem an ihn herangetreten und hätten nachgefragt, ob es nicht möglich sei, auf diesem Platz auch einen Basketballkorb aufzustellen. Dem Wunsch der Jugendlichen sei man nachgegangen und habe einen Korb bestellt, der seit Ende Februar neben der Calisthenics-Anlage steht. Der Basketballkorb, der rund 700 Euro gekostet hat, sei komplett über Spenden ortsansässiger Unternehmen finanziert worden, wie Herberg mitteilte.

Spielfeldmarkierung ergänzt Basketballkorb

Die Resonanz sei sehr gut. „Ich sehe täglich Jugendliche dort spielen“, sagt der Bürgermeister. Aber auch die etwas Älteren hätten dort schon gedribbelt. „Von klein auf bis zu meinem Alter werfen die Leute Körbe“, berichtet Herberg, der selbst schon mitgespielt hat. Am vergangenen Donnerstag wurde eine Spielfeldmarkierung ergänzt, damit noch originalgetreuer um den Sieg gekämpft werden kann. Die Schindharder Jugend und Sportfans dürfte das vielseitige Angebot am Dorfgemeinschaftshaus freuen.