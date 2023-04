Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwischen Februar 2015 und Januar 2020 hatte ein heute 37-jähriger Mann auf seinem Facebook-Profil und auf Youtube Texte, Fotos und Videos mit strafbarem Inhalt veröffentlicht. Dafür verurteilte ihn am Donnerstag das Pirmasenser Schöffengericht zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. Es war schwierig, die richtige Strafe für den Mann zu finden.

Was der Mann aus dem Landkreis da veröffentlicht hatte, war so schwerwiegend, dass sogar das Sondereinsatzkommando in der Wohnung seiner Freundin in einer anderen Stadt zum Einsatz kam,