Mit über 12.000 Euro soziale Zwecke unterstützt, die Dorfgemeinschaft gestärkt, gemütlich auf Weihnachten eingestimmt: Das war die Bilanz der ersten Adventsfensteraktion in Thaleischweiler-Fröschen im vergangenen Jahr. Die Erfolgsgeschichte soll fortgeschrieben werden. Zwangsläufig verändert unter Corona-Bedingungen.

Adventsfenster 2020 – das bedeutet auch in Thaleischweiler-Fröschen, dass die Menschen in erster Linie virtuell zusammenkommen. „Aber uns ist wichtig, dass wir dadurch das Gefühl des Miteinanders in der realen Welt stärken“, sagt Daniela Ohnesorg, gemeinsam mit Julia Göring-Wolter Initiatorin der Adventsfensteraktion. Deshalb bündeln sich unter dem Stichwort „Adventsfenster Thaleischweiler-Fröschen 2020“ verschiedene Ideen: Herztickets werden verkauft, Adventsfenster gestaltet, die lokale Wirtschaft soll unterstützt werden. Die Einnahmen sollen in diesem Jahr an den Förderkreis der Feuerwehr Thaleischweiler-Fröschen fließen. „Die Feuerwehr macht wirklich viel, ist immer da, wenn sie gebraucht wird. Und das ist – auch wenn mancher das glaubt – nicht selbstverständlich“, sagt Ohnesorg.

Herzticket-Erlös geht an Feuerwehr

Ursprünglich war geplant, die Adventsfensteraktion zu wiederholen und mit einer besonderen Veranstaltung zu verbinden. Im Spätsommer begannen die Planungen. „Wir waren optimistisch, gingen davon aus, dass sich im Freien etwas machen lässt“, bekennt Ohnesorg. Die Pandemie-Lage verschärfte sich aber so, dass das in diesem Jahr nichts wird. „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, sagt Ohnesorg mit Blick auf die geplante Aktion, die im kommenden Jahr nachgeholt werden soll, wenn es die Pandemie zulässt. Deshalb will sie noch gar nicht viel verraten.

Für 2020 wurde umgeplant. Die Idee der Geistertickets, die Sportvereine angeboten hatten, „gefiel uns. Sie sollten aber nicht Geisterticket heißen“, erzählt Ohnesorg. „Niemand kommt, aber im Herzen sind alle dabei“, lautet das Motto der Adventsfensteraktion. Daher werden nun Herztickets verkauft. Zwei Euro kosten die Tickets. Der Erlös fließt zu 100 Prozent an den Feuerwehr-Förderkreis. Seit Montag ist das Adventsfenster-Herzticket in der Geschäftsstelle der VR-Bank Südwestpfalz, Bahnhofstraße 9 a, erhältlich.

Bilder und Videos sollen Menschen verbinden

Käufer sind aufgefordert, in der Adventszeit aktiv zu werden, für Vorweihnachtsstimmung zu sorgen und die Gemeinschaft daran teilhaben zu lassen, so wie im vergangenen Jahr an den Adventsfensterabenden. Es soll eine vorweihnachtliche Szenerie gestaltet und fotografiert oder im Video festgehalten werden: ein still gestaltetes Adventsfenster, eine gemütliche Stimmung am Kamin, Adventskerzen, ein Weihnachtslied oder -gedicht. Wichtig ist, dass im Foto oder Video das Herzticket zu sehen ist. Denn das Ticket ist das Element, das die Menschen im Ort in diesem Jahr miteinander verbinden soll. Auf der Facebook- respektive Instagramseite des Adventsfensters werden alle Herzticketbilder ab dem 1. Dezember veröffentlicht. So soll eine große Advents-Pinnwand entstehen. Allen, die zu Hause bleiben müssen, soll so das Gefühl der großen Gemeinschaft vermittelt werden.

Damit nicht genug: Wer ein Herzticket erwirbt, nimmt an einer Verlosung teil. 24 ortsansässige Unternehmen haben Gutscheine gestiftet, die nach Weihnachten unter allen Ticketkäufern verlost werden. „Das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen in diesen auch für viele Geschäftstreibende sehr schwierigen Zeiten. Wir verbinden die Herzticketaktion deshalb mit der Bitte, die lokalen Händler und Gewerbetreibenden zu unterstützen, die unsere Aktion wieder engagiert begleiten“, erläutert Ohnesorg.