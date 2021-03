Hermann Aeckerle wird am Sonntag 95 Jahre alt. Der gebürtige Annweilerer war von 1972 bis 1991 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Dahn. In seiner Amtszeit wurden der Kurpark angelegt, das Schwimmbad gebaut und der Tourismus als Wirtschaftszweig aufgebaut.

Bei guter Gesundheit kann das Ehepaar Edith und Hermann Aeckerle, das seit 67 Jahren verheiratet ist, den Geburtstag feiern. Pandemiebedingt ist das aber nur im kleinsten Familienkreis möglich. „Nach meinem Ruhestand habe ich mich aus der Politik herausgehalten und gemeinsam mit meiner Frau den Ruhestand genossen“, sagt der Jubilar. Von 1972 bis 1991 führte Aeckerle die Verbandsgemeinde Dahn als Bürgermeister. In seiner Amtszeit wurden der Kurpark angelegt und das Hallen- und Freizeitbad gebaut. Vor den Toren Dahns entstand das Industriegebiet Reichenbach. Letztlich zeugt der Bau der Verbandsgemeindeverwaltung von der großen Tatkraft Aeckerles, wenn es um die Umsetzung wichtiger Objekte in und für Dahn ging. Den Fremdenverkehr, der anfangs nur in Dahn vorzufinden war, erweiterte er auf die komplette Verbandsgemeinde. Viele Arbeitsplätze entstanden im touristischen Bereich. Außerdem entwickelte sich die Region dadurch wirtschaftlich gut.

Neben zahlreichen Erfolgen musste er auch zwei für ihn negative Entscheidungen hinnehmen. Dass die Pfälzerwald-Autobahn 8 nicht gebaut wurde, bei der eine Auffahrt bei Dahn vorgesehen war, und der Wasgau-See bei Fischbach nicht realisiert werden konnte, bedauert er noch heute.

Aeckerle stammt aus Albersweiler. Nach der Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft stieg er zum Leiter der Steuer- und Gemeinde-Einnehmerei Dahn mit Zweigstelle Hauenstein auf. Nach der Bildung der Verbandsgemeinden in Rheinland-Pfalz wechselte der Finanzexperte in die Kommunalpolitik und wurde vor seinem Amt als Bürgermeister zum ersten Verbandsbeigeordneten gewählt.

„Ich hätte gerne studiert, jedoch war das in der damaligen Situation meiner Familie nicht möglich“, erzählte der ehemalige Bürgermeister im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Daher habe er sich regelmäßig und mit besten Ergebnissen weitergebildet. Stolz zeigte er seine Zeugnisse und berichtete, dass er dadurch nie einen Rechtsbeistand nutzen musste. So konnte er auch die noch junge Verbandsgemeindeverwaltung konzeptionell entwickeln und bürgernahe Dienstleistungen schaffen. „Ich bin froh, meinem damaligen Nachfolger eine vorbildliche Verwaltung und Region übergeben zu haben und konnte so glücklich und zufrieden meinen Lebensabend genießen“, sagte er. Zum Geburtstag gratulieren eine Tochter und eine Sohn. Beide leben im Saarland, wo sie als Fachärzte eigene Praxen führen.