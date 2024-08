Die Kreisvolkshochschule Südwestpfalz (KVHS) hat ihr Herbstprogramm vorgestellt. Die Kurse können ab sofort gebucht werden.

„Israel und Palästina: Wem gehört das Heilige Land?“, Goethes Humanitätsideal im Drama „Iphigenie auf Tauris“, „Giftig oder ungiftig? Mittel für die Hausapotheke“, „Raumplanung und Raumordnung in der Bundesrepublik Deutschland – unter anderem am Beispiel der B10“ und viele weitere Themen erwarten Interessierte bei der KVHS-Morgenakademie.

Aquarellmalkurse und Kursreihen zur Collagetechnik sind im neuen Programmheft genauso zu finden wie Töpferkurse und Kurse zur digitalen Fotografie. Im Bereich Kunstgeschichte wartet im Rahmen des Programms „VHS.wissen live“ ein Vortrag der Sammlungsleiterin für Flämische Barockmalerei an den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen München zu Jan Brueghel dem Älteren auf die Teilnehmenden. Die Veranstaltung wird live aus der Alten Pinakothek in München gestreamt. Im Rahmen von „VHS.wissen live“ stehen zudem weitere Vorträge auf dem Programm:, etwa „KI im Unternehmen – wie gelingt ein vertrauenswürdiger Einsatz?“, „Der Aufstieg Chinas“ oder auch „Israel ein Jahr nach dem Terrorangriff der Hamas“.

Erster Koalitionskrieg und Bitcoins

Die AG Heimatgeschichte beschäftigt sich in diesem Semester mit dem ersten Koalitionskrieg (1792-1795) und seinen Auswirkungen auf das Leben der Menschen im Gebiet von Annweiler, Dahn und Hinterweidenthal und der Frühzeit des Klosters Klingenmünster.

Im EDV-Bereich wird es neben den klassischen EDV-Kursen erneut eine Vielzahl von Kursen für Senioren und Angebote zur Künstlichen Intelligenz geben. Themen wie „Heizungserneuerung – Welche Heizung passt zu meinem Haus?“, „Grundlagenwissen zur energetischen Gebäudesanierung“ oder „Methoden zum Einsparen von Energie“ in Kooperation mit der Verbraucherzentrale warten im Feld der Verbraucherfragen ebenso auf die Zuhörer wie die Vermittlung von Finanzwissen, etwa aus dem Bereich Anlagemöglichkeiten und Bitcoin.

Die Weiterbildungsmöglichkeiten für Erzieher und Erzieherinnen nehmen mit klassischen Qualifizierungskursen, aber auch mit Angeboten zur interkulturellen Pädagogik und zur Gesprächsführung in schwierigen Situationen nach wie vor einen großen Teil des Angebots ein. Auch die Gesundheitskurse sind weiterhin stark vertreten. Zudem bieten die Fremdsprachenkurse der KVHS Südwestpfalz die Möglichkeit, eine Sprache neu zu erlernen, bereits vorhandene Kenntnisse wieder aufzufrischen und mehr über verschiedene Länder und Kulturen zu erfahren.

Seit Anfang August sind die Kurse für das Herbstsemester 2024 auf der Homepage der Kreisvolkshochschule Südwestpfalz (KVHS) zu finden. Ab Mitte August wird das Programm in gedruckter Form in der Kreisverwaltung Südwestpfalz, in den Verbandsgemeinden des Landkreises und in einzelnen Geschäften erhältlich sein. Interessenten können sich ein Exemplar unter Telefon 06331 809336 oder info@kvhs-swp.de auch direkt nach Hause bestellen.