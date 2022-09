Beim Herbstmarkt am Lemberger Weiher verkaufen am Samstag, 1. Oktober, 20 Aussteller aus dem kunsthandwerklichen Bereich ihre Werke. Die Ortsgemeinde stellt die Fläche am Weiher zur Verfügung. Der Markt läuft von 11 bis 18 Uhr. Organisatorin Gertrud Ehrhardt hat einige neue Aussteller für eine Teilnahme gewonnen, es seien aber auch alle Aussteller des Ostermarkts dabei. Am Kiosk gibt es Essen und Getränke.