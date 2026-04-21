Beim dritten Heltersberger Dorfflohmarkt am Samstag, 25. April, wird sich einiges ändern. Die Verkaufsstände sind nicht mehr über den gesamten Ort verteilt.

Bei den vergangenen beiden Auflagen des Dorfflohmarkts, die gute Resonanz fanden, mussten die Besucher von Haus zu Haus fahren, um zu sehen, was die Teilnehmer anbieten. Das war – bedingt durch laufende Straßenbaumaßnahmen – nicht immer einfach und hatte zur Folge, dass manche Straßen und damit manche Angebote etwas mehr, andere etwas weniger frequentiert waren.

Nachdem im Vereinsring die Entscheidung gefallen war, dass es die dritte Dorfflohmarkt-Auflage geben soll, habe man überlegt, wie dieses Problem gelöst werden kann, schildert Heltersbergs Ortsbürgermeister Ralf Mohrhardt. Die Lösung: Der Flohmarkt steigt im Lindenpark, der nach Ende der Bauarbeiten in der Hauptstraße wieder uneingeschränkt für Veranstaltungen zur Verfügung steht. Es sei also eine doppelte Premiere, bestätigt Mohrhardt: der erste Heltersberger Dorfflohmarkt in dieser Form und die erste Veranstaltung im Lindenpark nach den Straßenbauarbeiten, die auch den Park lange beeinträchtig haben. Unter anderem diente dieser lange Zeit als Baulager.

Bis dato haben sich 25 Teilnehmer gemeldet, die ihre Waren von 10 bis 16 Uhr im Lindenpark anbieten wollen. Die Feuerwehr wird wieder dafür sorgen, dass es etwas zu essen und zu trinken gibt, und der Förderverein der Kita lädt im benachbarten Hort zu Kaffee und Kuchen ein.