Keine Kurzarbeit in Sicht: So lautet die Botschaft bei der Hager-Tochter Tehalit GmbH in Heltersberg. Die Produktion beim größten produzierenden Arbeitgeber im Landkreis mit über 600 Mitarbeitern läuft weiterhin im Normalbetrieb, wenn auch unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen.

Während zahlreiche Betriebe in Kreis und Stadt schon vor Wochen Kurzarbeit angemeldet haben, ist das für den Heltersberger Standort des Elektrokonzerns Hager (Blieskastel) immer noch kein Thema. Die Produktion von Elementen und Systemen zur Kabelführung läuft weiter und Kurzarbeit ist dort nicht geplant, wie Pressesprecherin Nadja Hoffmann auf Nachfrage mitteilte. Derzeit gebe es auch keine bestätigten Covid-19-Fälle am Standort Heltersberg.

Deutsche Produktionen laufen weiter

Die Produktion an den deutschen Standorten laufe generell mit 100 Prozent stabil weiter, informierte die Pressesprecherin. Allerdings seien seit Anfang dieser Woche etwa 300 Beschäftigte aus den Bereichen Vertrieb und Marketing in Deutschland in Kurzarbeit, vorrangig der Außendienst. Gründe seien zum einen der beginnende Rückgang des Auftragseingangs und auch die begrenzte Lieferfähigkeit, da in den französischen Werken derzeit nicht voll produziert werde. Die Kurzarbeit helfe hier, das entstehende Defizit verträglich zu kompensieren und nach der Pandemie wieder vital und komplett am Start zu sein. Je nach Entwicklung der Situation entscheide man aber monatlich neu, ob die Kurzarbeit verlängert oder ausgeweitet werden muss oder beendet werden kann. Hager beschäftigt weltweit 11.500 Menschen und produziert an 22 Standorten in zehn Ländern. Jeweils etwa 30 Prozent der Beschäftigten arbeiten in Deutschland und Frankreich.

Temperaturmessung am Eingang

Die Sicherheits- und Hygienemaβnahmen gelten weiterhin, wie die Pressesprecherin bestätigte. Auch am Eingang in Heltersberg findet inzwischen eine freiwillige Temperaturmessung statt. Alle Arbeitsplätze und Pausenbereiche seien so umgestellt worden, dass der Sicherheitsabstand eingehalten werden kann. Die Schichtübergabe finde nicht mehr in Gruppen statt, sondern nur zwischen Einzelpersonen. Alle Arbeitsplätze und Kontaktpunkte würden regelmäßig desinfiziert, Desinfektionsmittel stünden überall zur Verfügung. Alle Besprechungen seien auf maximal vier Personen beschränkt und erfolgten bevorzugt über Skype. Veranstaltungen am Standort wurden verschoben. Wo es möglich sei, arbeiteten Mitarbeiter von zu Hause aus. Darüber hinaus würden alle Mitarbeiter regelmäßig über die Lage informiert und über die Sicherheitsmaßnahmen. Täglich treffe sich am Standort eine Arbeitsgruppe, um die Lage zu besprechen und das weitere Vorgehen festzulegen.

Betriebsrat: Mitarbeiter sind vorsichtig

Die Beschäftigten nähmen das ernst, stellt der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Peter Seibert fest. So sei beispielsweise in einer Abteilung das freiwillige Tragen eines Mundschutzes angeregt worden – und ein, zwei Tage später seien 80 bis 90 Prozent der Mitarbeiter dabei gewesen. Auch die freiwillige Temperaturmessung am Eingang werde angenommen, sagt Seibert; 70 bis 80 Leute kämen am Tag vorbei. Auf den Mindestabstand von 1,50 Metern werde geachtet, sagt Seibert; in vielen Bereichen sei er auch locker einzuhalten, etwa bei Anlagen im Produktionsbereich. Ein wenig stolz seien sie darauf, wie gut die Kantine funktioniere, erzählt er. Sie sei zwar nicht mehr geöffnet zum Essen vor Ort, aber umgestaltet worden zu einer Art „Drive in“ für Fußgänger, die sich dort nun ihr Essen abholen. Das Angebot werde angenommen, der Kantinenchef sei zufrieden.

Auch wenn es nicht einfach sei: „Die Leute tragen es noch gut mit“, beschreibt Seibert die Stimmung im Betrieb. Positiv registriert wurden die beiden Besuche des Hager-Vorstandsvorsitzenden Daniel Hager am Standort. „Er besucht die Standorte und lässt sich sehen, das kommt gut an“, sagt Seibert.

Kurzarbeit sei derzeit noch nicht in Sicht, bekräftigt auch der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende. Das strebe man auch nicht an. An einer Betriebsvereinbarung arbeite man aber dennoch. Es brumme nun nicht mehr so wie noch drei, vier Wochen, inzwischen laufe die Produktion eher wieder auf Normalmaß. Die Anzahl der Leiharbeitnehmer hat sich leicht verringert, liegt aber immer noch bei 60 Leuten. Sollte Kurzarbeit allerdings doch noch nötig werden, hätten die 613 Stamm-Mitarbeiter keinen sehr tiefen Einschnitt zu befürchten. Denn ihr Tarifvertrag (IG BCE) verpflichtet die Arbeitgeber dazu, das vom Staat gezahlte Kurzarbeitergeld, das 60 (ohne Kind) oder 67 Prozent (mit Kind) des Netto-Einkommens beträgt, auf 90 Prozent aufzustocken.