Altbau bleibt, moderner Anbau kommt: Die Holzlandgrundschule wird generalsaniert. Die Kosten steigen, der Zeitplan steht – und die Sporthalle profitiert mit.

Den denkmalgeschützten Altbau und die angrenzende Sporthalle sanieren sowie das Schulgebäude um einen modernen zweistöckigen Anbau ergänzen: Das sind Aufgaben, die die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben in den nächsten Jahren an der Grundschule in Heltersberg erledigen muss. Die Schule wird generalsaniert. Die geschätzte Kosten werden auf 9,5 Millionen Euro beziffert. Diese Summe, das steht fest, wird nicht reichen.

„Wir rechnen mit einer zweistelligen Millionensumme“, sagt Bürgermeister Felix Leidecker (CDU). Er unterstreicht: „Es wird das größte Projekt der Verbandsgemeinde.“ Er erinnert daran, dass sich die Verbandsgemeinde seit fast 20 Jahren mit der Holzlandgrundschule befasst. Der Sanierungsbedarf wurde größer und größer. „Es ist ein Thema, das ich ein Stück weit geerbt habe“, sagte Leidecker, der seit Dezember 2022 im Amt ist, im Schulträgerausschuss. Schnell sei klar gewesen, „dass wir hier eine Generalsanierung brauchen“.

Rund 140 Kinder werden unterrichtet

Die Holzlandgrundschule ist der kleinste der drei Schulstandorte der Verbandsgemeinde. Zwischen ein- und zweizügig bewegen sich in den Jahrgängen jeweils die Klassenzahlen. Etwa 140 Kinder besuchen im Schnitt die Schule. Dieser Standort habe, entgegen manchen Gerüchten, die es immer wieder gab, nie zur Diskussion gestanden, betonte Leidecker.

Das Schulgebäude gehört der Verbandsgemeinde. „Das heißt, wir sind baulich verantwortlich“, sagt Leidecker. Es sei ein stilbildprägendes Gebäude, wichtig für den Ort. Weil Wirtschaftlichkeit ein unabdingbares Thema ist, wenn es um Zuschüsse geht, die bei diesem Projekt im Mittel von 45 bis 50 Prozent erwartet werden, habe man Alternativen gesucht. Ein Neubau war dabei auch ein Thema. Das sei daran gescheitert, geeignete Grundstücken zu finden. Mehrere Optionen in Heltersberg seien geprüft worden, keine habe gepasst. „Wir haben zudem das denkmalgeschützte Gebäude, für das wir aktuell auch keine andere Nutzungsidee hatten“, sagt Leidecker. Deshalb sei klar gewesen, dass der ursprüngliche Plan – sanieren und erweitern – der richtige Plan war. Mit entscheidend sei gewesen, dass die Gemeinde Heltersberg die Ganztagsbetreuung über den Hort bewerkstelligt und diesen auch erweitert hat. Es wäre Unsinn gewesen, resümiert Leidecker, dann die Schule an einem anderen Standort zu bauen. Der Hort liegt genau gegenüber der Grundschule.

Der Abstimmungsbedarf mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) sei enorm gewesen. „Das hat superviel Zeit gekostet“, erinnert sich Leidecker. Die Vorplanungen gründeten noch auf einer Raumvorgabe, für die das Wort Gigantismus noch untertrieben gewesen wäre, sagt der Bürgermeister. Der neue Anbau wäre in diesem Fall mindestens drei-, wenn nicht sogar vierstöckig geworden. Verbunden mit der Frage, ob das alles Sinn mache, habe es erneut Gespräche mit der ADD gegeben, die Leidecker als sehr konstruktiv bezeichnet.

Ansicht des Hauses wird nicht verändert

Es gibt jetzt eine für alle Beteiligten darstellbare Lösung, die die Raumanforderungen erfüllt. Das beauftragte Planungsbüro Schnitzer & Heinrich aus Kaiserslautern hat die Studie erstellt. Diese sieht eine Sanierung des Altgebäudes vor. Der frühere Haupteingang zur Straße hin wird als zweiter Rettungsweg über ein Treppenhaus im Innern wieder aktiviert, sodass sich die Ansicht nicht verändert. An das historische Gebäude schließt ein moderner Bau an, der die Verbindung zur Sporthalle herstellt. Dieser Bau wird zweistöckig, sodass von der Straßenseite her nicht die Ansicht auf das denkmalgeschützte Gebäude verändert wird.

Es sind acht Klassenräume vorgesehen – vier auf jeder Etage. Die Wegeführung wird vereinfacht. Per Aufzug wird die Barrierefreiheit hergestellt, das Lehrerzimmer wird zentral angeordnet, damit es gut erreichbar ist. Mehrzweckraum, Bibliothek, Besprechungszimmer, ein Zimmer zur medizinischen Versorgung – alles, was die Schulbaurichtlinie fordert, ist enthalten.

Weil die erforderliche Neubaufläche nach den Abstimmungsgesprächen um etwa 40 Prozent reduziert wurde, haben man finanziell mehr Luft bekommen, so Leidecker. Weil die Verbandsgemeinde ihren Anteil am Sondervermögen des Bundes komplett für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Waldfischbach-Burgalben nutze, habe man beschlossen, auch die Turnhalle komplett zu sanieren. Das hätte man sich zuvor finanziell nicht leisten können. Rund 2,8 Millionen Euro sind laut dem Bürgermeister dafür einkalkuliert. Von neuer Heizung über neue sanitäre Einrichtungen bis hin zu einem neuen Boden reichen die Sanierungsarbeiten.

Eine besondere Herausforderung wird der Umbau des Schulhauses für die Schulgemeinschaft. Für die heißt es umziehen. Wenn alles gut läuft, soll dies in den Weihnachtsferien 2027/28 geschehen. Veranschlagte Bauzeit: mindestens zwei Jahre. Eine Containerschule im Ort ist aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten keine Option. Die würde über zwei Millionen Euro kosten, gibt Leidecker zu bedenken. Analog zur Grundschulsanierung in Waldfischbach-Burgalben könnten aber die dritten und vierten Klassen per Bustransfer nach Hermersberg gebracht werden. Für die erste und zwei Klasse soll vor Ort eine Lösung gesucht werden. Dieses Thema werde – auch mit den entsprechenden übergeordneten Stellen – noch diskutiert.