Blumen gibt es in der Hauptstraße in Heltersberg schon länger nicht mehr zu kaufen. Döner bislang noch gar nicht. Letzteres soll sich ändern: Im leer stehenden Blumengeschäft in der Hauptstraße soll ein Kebap- und Pizza-Laden einziehen.

Den Umnutzungsantrag hat der künftige Pächter des Ladengeschosses gestellt. Der Bauausschuss der Gemeinde Heltersberg hatte keine Bedenken, und auch der Gemeinderat stimmt der