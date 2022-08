Am Freitag feiert Helga Henkes ihren 90. Geburtstag. Seit 1959 wohnt sie auf der Sickingerhöhe. Hier hat sie mit ihrem Mann Hans Erich an der Volksschule unterrichtet.

Zu jener Zeit war Schmitshausen noch kein Rosendorf. Aber das sollte sich ändern, als im Zuge der Dorfverschönerung auf einen Schlag 10.000 Rosenstöcke zu pflanzen waren. Bei dieser Aufgabe hat Helga Henkes seinerzeit tatkräftig mitgeholfen – insbesondere auch bei der Umgestaltung des Friedhofs. Auch heute kümmert sie sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten immer noch gerne um die Rosen im Dorf. Mit der Gartenarbeit hat sich die Jubilarin schon in Kindertagen in ihrer Geburtsstadt Worms vertraut gemacht. Ihre Familie hatte dort am Rheinufer einen Schrebergarten gepachtet, welcher nach dem Krieg für die Versorgung mit Lebensmitteln sehr wichtig war.

Lesen und längere Spaziergänge

Als Lehrerin war Helga Henkes bis auf eine mehrjährige Unterbrechung bis in das Jahr 1991 tätig – zuletzt auf einer halben Stelle in Kirchenarnbach. Mit ihrem Ehemann hat die Jubilarin früher sehr gerne mehrtägige Wanderungen in ganz Deutschland unternommen. Mit längeren Spaziergängen hält sie sich heute noch fit. Auch das Lesen hat sie sich als Hobby bewahrt und ist dabei vielfältig interessiert. Die Eheleute Henkes haben drei Töchter und zwei Söhne. „Aber nur drei Enkel“, wie sie augenzwinkernd bemerken.