Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufgespießt: In Heltersberg versucht sich ein Raser an Holperpistentemporekorden, in Waldfischbach-Burgalben wurde ein leidiges Parkproblem bürokratisch gelöst.

Raser

Natürlich die Autofahrer. Im gleichnamigen Film thematisierte der deutsche Komiker Heinz Erhardt bereits im Jahr 1959 Probleme mit Fahrzeuglenkern. In diesem Film spielt Erhardt einen