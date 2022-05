Bei Heino Schuck, dem Beigeordneten von Rieschweiler-Mühlbach, ist die Erinnerung an einen speziellen Fall von Umweltverschmutzung wieder hochgekommen. Und zwar, weil der Umwelttag der Gemeinde Ende April ein voller Erfolg war. Im positiven Sinn, denn 70 Bürger aus Rieschweiler-Mühlbach hatten sich beteiligt. Im negativen Sinn, weil Unmengen Müll gefunden wurden – auch gefährliches Material, an dem man sich verletzen könnte. „Unverschämtheit“, ärgerte sich Schuck über die Verursacher. Da kam bei dem Beigeordneten die Erinnerung an einen ganz besonderen Müllsünder wieder hoch: Auf dem Gebiet von Rieschweiler-Mühlbach wurden eines Tages säckeweise Postwurfsendungen gefunden. Die Feuerwehr holte sie aus der Landschaft. Nicht nur das: Anschließend hat sie die Postwurfsendungen auch verteilt. Denn bei diesen handelte es sich um die Müll-Informationen des Landkreises Südwestpfalz für die Gemeinde Dellfeld.