Die Auberghütte, Ausstellungen im Schützenhaus, der Schlüsseldienst fürs Kapellchen, das Heimatmuseum, das Dorffest – der Reifenberger Heimatverein hat das Dorfleben geprägt. Jetzt steht er vor dem Aus.

„Wir bedauern sehr, dass es soweit gekommen ist“, sagt Peter Schaeffer, zweiter Vorsitzender des Reifenberger Heimatvereins. Dem 1998 gegründeten Verein droht die Auflösung. „Der bisherige Vorstand kann aus Altersgründen nicht mehr antreten. Die meisten machen das seit Jahren und sind körperlich nicht mehr so fit“, erklärt er. Ohne neuen Vorstand ist die Auflösung aus vereinsrechtlichen Gründen unausweichlich. Neue Kandidaten seien bisher nicht in Aussicht, wie Schaeffer berichtet: „Wir haben alle unsere Mitglieder, bei der letzten Zählung waren es 99, persönlich angeschrieben und gebeten, für den Vorstand zu kandidieren. Die Resonanz geht leider gegen null.“ Nur ein einziges Mitglied hat sich laut Schaeffer gemeldet, doch berufliche und zeitliche Aspekte haben letztlich auch diese Kandidatur verhindert.

Der Heimatverein war in der Vergangenheit ein wesentlicher Faktor im Reifenberger Vereins- und Dorfleben. „Wir waren immer maßgeblich an der Organisation des Dorffests beteiligt, haben die Auberghütte gebaut, den Schlüsseldienst an der Kapelle übernommen, regelmäßig Ausstellungen und Vorträge angeboten und vieles mehr“, zählt Peter Schaeffer auf. Für ihn ist klar, was den Verein in diese Lage gebracht hat: „Wir haben – wie alle Vereine – Probleme mit dem Nachwuchs. Wenn keine Jugendlichen nachkommen, bleibt uns nur die Auflösung.“ Trotzdem hoffe er immer noch, dass sich noch Leute für den Vorstand finden lassen. Ernüchtert stellt Schaeffer aber auch fest: „Die Jugend ist einfach nicht mehr bereit sich zu engagieren.“

Bürgermeister Zimmer hat eine Idee

Nicht ganz so pessimistisch blickt Reifenbergs Bürgermeister Pirmin Zimmer auf die Zukunft des Heimatvereins: „Es wäre ein ganz herber Verlust für die Ortsgemeinschaft. Ich halte es aber nicht für unmöglich, dass ein neuer Vorstand gefunden wird. Das Potenzial ist da, es muss nur Personen geben, die vorangehen.“ Dem Bürgermeister, der früher selbst einmal Vorsitzender des Heimatvereins war, liegt am Herzen, dass der Verein weitergeführt wird. „Ich unterstütze gerne, aber selbst kann ich leider nicht mehr für den Vorstand kandidieren. Meine Zeit ist auch endlich“, merkt er an. Dennoch dürfe eine Auflösung nur das allerletzte Mittel sein.

Eine Auflösung mit allen Konsequenzen, einschließlich der finanziellen, würde einen späteren Neubeginn für den Verein extrem erschweren, weshalb Zimmer andere Lösungen vorschweben: „Es gibt viele Vereine, die existent sind, aber inaktiv. Es müssen Personen gefunden werden, die der Form halber Verantwortung tragen.“ Auch dafür gebe es Möglichkeiten, diese Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Der Bürgermeister nennt Beispiele: „Eine Option wäre ein Doppelvorstand oder ein Triumvirat, also ein Vorstand mit drei Leuten, wie es auch der Sportverein macht.“ Man müsse nur den „richtigen Personenkreis“ ansprechen, meint Zimmer: „Man braucht Personen, die etwas jünger sind. Ich rede gar nicht von der Generation unter 25, die wird man hierfür nicht erreichen können. Aber es gibt genug andere, mit denen man das persönliche Gespräch suchen sollte.“

Aufschub durch Corona

Einen Aufschub bekam der Verein jetzt durch die Corona-Pandemie : Die für Anfang Februar geplante Hauptversammlung mit Neuwahlen wurde vertagt. Doch Peter Schaeffer hat eine Befürchtung: Finden sich keine Kandidaten „wird in der nächsten Hauptversammlung, die die Corona-Bestimmungen zulassen, das Thema ,Auflösung des Heimatvereins’ die Tagesordnung bestimmen“.