Der Heimatverein Rieschweiler-Mühlbach verkleinert die Sammlung seines Heimatmuseums. Deshalb veranstaltet der Verein Ende August einen Flohmarkt. Damit ist das Ende der Heimatstuben nicht besiegelt, die Zukunft ist allerdings ungewiss.

Im alten Rathaus in der Friedhofstraße betrieb der Verein ein kleines Museum, das aber schon vor der Corona-Pandemie geschlossen bleiben musste. Grund war der Brandschutz, genauer ein fehlender, zweiter Fluchtweg, berichtet die Vereinsvorsitzende Denise Florl im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Im Obergeschoss des Gebäudes, in dem in den 1980er Jahren die Gemeindebücherei untergebracht war und vor einigen Jahren auch noch im Sommer der Ortsgemeinderat tagte, betrieb der Verein die Heimatstuben. In unregelmäßigen Abständen waren die Räume geöffnet, in denen Gegenstände des täglichen Lebens aus vergangenen Tagen ausgestellt waren. „Wir haben alles, von A bis Z“, zählt Florl auf: Möbelstücke, Weckgläser, alte Waagen und Küchenutensilien, Fotos, Dokumente, Obstpressen und Milchkannen in allen Varianten. Vater der Ausstellung ist der Ehrenvorsitzende des Vereins, Paul Wagner. „Paul und unsere Kulturwartin Gabriele Poller haben die Stücke auch durchgesehen und vorsortiert“, berichtet Florl. Der Verein möchte keinesfalls die komplette Sammlung veräußern, einige Stücke bleiben im Besitz des Vereins. Exponate, die Dauerleihgaben waren, habe man an die Besitzer zurückgegeben.

Es werden keine 50 Milchkannen gebraucht

Im Vorstand sei in den vergangenen Wochen und Monaten die Frage aufgekommen, ob die Fülle an Gegenständen noch gebraucht werde. Zumal klar sei, dass das Museum in der jetzigen Form nicht mehr werde öffnen können. „Wir dürfen leider niemanden reinlassen“, bedauert Florl. Also habe man entschieden, die Sammlung zunächst einmal zu verkleinern, womit die Idee des Flohmarktes geboren war. „Wir brauchen keine 50 Milchkannen“, verdeutlicht Florl. Wer Interesse an den Stücken hat, kann am Samstag, 27. August, ab 11 Uhr an das alte Rathaus kommen. Dort richtet der Verein den Flohmarkt aus, es gibt auch Kaffee und Kuchen, verspricht Florl.

Ortsbürgermeister Peter Roschy weiß um die Probleme des Gebäudes in der Friedhofstraße 4, nennt die Stichworte „Brandschutz“ und „fehlende Heizung“. Wie das gemeindeeigene Gebäude künftig genutzt werden soll – Roschy hat ein Büro in dem Haus – dazu erhofft er sich demnächst ein paar Ideen. Der Landkreis Südwestpfalz hat vor gut einem Jahr ein Kreisentwicklungskonzept und den Zukunfts-Check Dorf auf den Weg gebracht. Damit könnten in den kommenden Jahren Projekte in den Dörfern des Kreises angegangen werden, unter anderem sollen Arbeitsgruppen in den Gemeinden einzelne Projekte diskutieren und Konzepte erarbeiten. „Wir sollten im Rahmen des Zukunfts-Check Dorf auch das alte Rathaus diskutieren“, sagt Roschy. Denise Florl findet das Gebäude zwar gut, bleibt aber realistisch. „Es passt zu uns, zum Heimatverein, aber wir könnten es nicht stemmen.“