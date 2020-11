Nach dem dritten Dürresommer in Folge könnte der Schwerpunkt des gerade erschienenen Heimatkalenders aktueller kaum sein: Dem Wald und dem Klima haben sich die Autoren im 320 Seiten starken Heimatjahrbuch für das Pirmasenser und Zweibrücker Land aus mehreren Richtungen genähert.

Vor dem Hintergrund des Klimawandels unterstreiche das Thema die Aktualität der jährlichen Publikation, betont die Kreisverwaltung. Mit dem Heimatkalender werde der Wald, der identifikationsstiftend für die Südwestpfalz ist, mit seiner Bedeutung ins Bewusstsein gerückt. Unterstrichen wird das durch das Titelbild, den Ausblick vom Schlüsselfelsen, den Fotograf Stefan Engel aufgenommen hat.

Facettenreiche Textsammlung

Fotos verschiedener Lithografien des Karlsruher Künstlers Franz Hein zieren das Kalendarium. Daneben geht es im Heimatkalender unter anderem um den Umbau des Hedwighauses in Erlenbach zum Dorf-Café und um Jubiläen in Dörfern, beim Pfälzerwald-Verein Rodalben sowie bei der Daniel-Theysohn-Stiftung. Ein Beitrag erzählt, wie aus Zwangsarbeitern Freunde wurden, und es geht um besondere Medaillen aus Pirmasens und Zweibrücken, heißt es in der Mitteilung der Kreisverwaltung. Komplettiert wird das 62. Heimatjahrbuch vom Veranstaltungskalender der Verbandsgemeinden für das kommende Jahr.

Thema für 2022 steht bereits fest

44 ehrenamtliche Autoren haben zu einem lesenswerten Werk beigetragen, stellt Landrätin Susanne Ganster fest. Auf eine Präsentation „mit den Autoren verzichten wir in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie“, so Ganster, die sich zuversichtlich zeigt, das Buch im kommenden Jahr wieder in größerer Runde vorstellen zu können. Die nächste Ausgabe des Heimatkalenders wird den Schwerpunkt Nachbarn, Partner, Freunde haben, informiert die Landrätin.

Hier gibt es den Heimatkalender

Der aktuelle Heimatkalender für das Pirmasenser und Zweibrücker Land ist ab sofort für fünf Euro bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz, in den Buchhandlungen der Region und bei der Pirmasenser Zeitung erhältlich. Zudem verteilen Grundschüler das Heimatjahrbuch.

Informationen

Artikel und Fotos für den Heimatkalender 2022 nimmt Klaus Freiler entgegen, per E-Mail an k.freiler@lksuedwestpfalz.de oder per Post an die Kreisverwaltung Südwestpfalz, Unterer Sommerwaldweg 40-42, 66953 Pirmasens. Weitere Infos unter Telefon 06331/809165. Der Redaktionsausschuss entscheidet, welche Beiträge abgedruckt werden.