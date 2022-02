Im Herbst soll der Heimatkalender 2023 für den Landkreis Südwestpfalz und die beiden Städte Pirmasens und Zweibrücken erscheinen. Leitthema für die neue Ausgabe ist Kunst im Pirmasenser und Zweibrücker Land – das sich im Hinblick auf die Nähe zur Grenze aber auch im familiären und weiteren gesellschaftlichen Bereich mit einer großen Facette unterschiedlicher Gesichtspunkte aufgreifen lässt.

Autoren, die zum Leitthema oder zu historischen, naturkundlichen, sportlichen oder gesellschaftlichen Themen der Region einen Beitrag für den Heimatkalender schreiben wollen, können sich an das Redaktionsteam wenden. Ansprechpartner ist Klaus Freiler, er ist unter Telefon 06331 809-165 erreichbar. Beiträge können per E-Mail an k.freiler@lksuedwestpfalz.de oder an die Anschrift der Kreisverwaltung geschickt werden.