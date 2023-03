Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Dienstag jährt sich zum 90. Mal ein schreckliches Unglück, das große Trauer in Hauenstein und auch in Wernersberg auslöste. Der 9. November 1931 ging in die Geschichte des Dorfes ein als der „Schwarze Tag von Hauenstein“.

Was war geschehen vor genau 90 Jahren? Am Rauschlocher Felsen, heute besser bekannt als „Steinbruch“, in der Waldabteilung Nächstenthal und oberhalb der heutigen Freiherr-vom-Stein-